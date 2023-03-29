我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信龐氏騙局 上萬華人上當 最多損失20萬

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

南韓出招救觀光 美、台等22國旅客免申請電子旅行許可

中央社／首爾29日電
南韓政府29日宣布，開放美國、台灣等22國旅客至2024年底前赴韓免申請K-ETA。圖為仁川機場。（中央社）
南韓政府29日宣布，開放美國、台灣等22國旅客至2024年底前赴韓免申請K-ETA。圖為仁川機場。（中央社）

為重振國內內需經濟，南韓政府今天宣布包括活絡觀光等一系列措施，對美國、台灣等22國外籍旅客開放至2024年底前赴韓免申請電子旅行許可（K-ETA）優惠，希望在今年達到入境旅客1000萬人次目標。

南韓總統尹錫悅今天主持的緊急經濟民生會議中宣布上述措施，在110個獲免簽入境待遇國家中，針對美國、台灣、日本、香港、新加坡、澳門、加拿大、英國等較少被拒入境案例的國家開放免除事前申請K-ETA的要求。

為優化入境程序，電子簽證簽發時間將從現行7天縮減至1到2天；免除填寫攜帶行李物品申報表的新規從原定的7月提前至5月1日起實施。往來中國、日本、東南亞等國際航班將積極增班至疫情前的8到9成水準。

因COVID-19疫情一度中斷的轉機免簽入境旅遊也將重啟，持有入境歐洲、美國等34國簽證者，在南韓轉機時可享免簽入境旅遊待遇，最多可停留30天。中國團客則是在從仁川機場等7個南韓國內機場入境轉飛濟州時，可免簽入境於仁川等國內機場所在行政區及首都圈旅遊，最長可停留5天。

其他國家旅客參與仁川機場轉機旅遊時，最長可在首爾等首都圈免簽停留3天。

此外，南韓政府新設針對高所得、高資產外籍人士的數位遊牧（digital nomad）簽證，以及針對外籍青少年的K-文化研修簽證，取得簽證者即使在南韓沒有國內收入也能居留1到2年。

南韓政府宣布將投入最高600億韓元預算活絡國內觀光，包括提供100萬名民眾每人3萬韓元宿泊費補貼、10萬名每人10萬韓元休假補貼，規畫籌辦50多個大型活動、優惠活動等，並在全國各地擴大舉行超過130個地方慶典活動，發行消費券，增加免費開放公共機關設施。

南韓 簽證 機場

上一則

東京人氣最高賞櫻地目黑川 外籍遊客多

延伸閱讀

不到5年 中國成南韓最大逆差國

不到5年 中國成南韓最大逆差國
僅4年時間 中國成為南韓最大逆差國

僅4年時間 中國成為南韓最大逆差國
半導體人才自己培養 三星推建教合作 聚焦製程技術

半導體人才自己培養 三星推建教合作 聚焦製程技術
尹錫悅欲改善對日關係 政府文件排序改「韓日中」 日方卻是「日中韓」

尹錫悅欲改善對日關係 政府文件排序改「韓日中」 日方卻是「日中韓」

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

穿什麼搭飛機才好？機上「聰明生存術」一次看

2023-03-21 00:45
(取材自健康醫療網)

空姐沒告訴你的事 飛機毯幾乎不洗、小孩擾人怎辦？

2023-03-27 01:45
（圖：健康醫療網提供）

汽水愈喝愈脹氣 聰明搭機怎麼吃？

2023-03-23 00:30
圖為東京2022年的櫻花盛開。(美聯社)

攸關數十億商機…預測日本櫻花何時滿開 他壓力超大

2023-03-24 01:56
網路票選人氣最高的賞櫻景點東京目黑川櫻花盛開，近日湧入大批賞櫻客，很多年輕人喜愛到此手拿草莓氣泡酒或氣泡水打卡留念。中央社

東京人氣最高賞櫻地目黑川 外籍遊客多

2023-03-28 11:23
星宇航空提供現有COSMILE會員越洋航線專屬折扣碼，最高可享5000元台幣（約162美元）優惠。（圖：星宇航空提供）

星宇航空會員越洋航線專屬折扣碼 最高162美元優惠

2023-03-20 02:50

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？