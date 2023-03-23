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汽水愈喝愈脹氣 聰明搭機怎麼吃？

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

疫情趨緩後，出境人數與日俱增，搭機途中滿足五臟廟是享受舒適旅途的重點。

預先購買小零食

HERALD WEEKLY表示，機場商店的餐飲價格令人咋舌，所以如果不想花大錢買一小袋點心，可在踏上機場之前到一般超市，儲備一些食物並帶上1、2個空水瓶以便喝水。

若你是大胃王，飛機上的食物份量可能無法滿足你的胃袋。在漫長且乏味的長途飛行中，有時只想大快朵頤，可以預先準備一些健康零食，以小包裝為佳，這樣它們就不會占用你的包包太多空間。

放下手中的冰飲吧

被困在長途飛行的狹窄座位時，來杯冰飲暢快又提神。須留意的是，冰塊其實是由水箱製成的，而水箱可能無法永遠保持乾淨整潔，因此考量衛生下，建議點用去冰飲品。

遠離汽水以免腹痛

在飛機上容易感到頭昏腦脹，想喝杯冰鎮可樂或蘇打汽水提神嗎？建議若要趕長途航班的乘客最好避開，因為喝碳酸飲料會讓你吞下大量的空氣，這對消化道不利，最後會以打嗝或脹氣的形式排出空氣。此外，當飛機移動到不同高度時，體內氣體可能會膨脹，導致腹部疼痛。

飛機比沙漠更乾燥

飛機機艙內濕度小於20%，比撒哈拉沙漠25%還要乾燥，在飛機上脫水情形更加嚴重。如果不注意飲水量，人會變得非常脫水。為了抵擋乾燥的空調，建議盡可能多補充水分。通過機場安檢後即可裝水上飛機，機上也會免費提供水，所以即使非供餐時段，也可以向空服員索取水。

另外，避免攝取咖啡、酒精和任何含有大量糖分的飲品或食物，這些比起空調更容易讓人脫水。

自帶水杯隨時飲水

搭乘飛機旅行時，推薦攜帶可重複使用的水壺或保溫杯，空服員也會樂意為你裝滿飲品。讓人不用等待餐飲服務就可隨時品嘗，而且保溫杯更有助於在搭機過程中享受熱飲。

保持口腔衛生

隨身攜帶牙線是一個好習慣。當在機上用餐完畢後，有些食物可能會卡在牙齒中，讓人與機組人員或其他乘客的互動都變得好尷尬。推薦可於吃完飯後仔細刷牙，當然這也適用於在地面上的生活。

原文出處：Smart Hacks To Survive Long-Haul Flights

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57073

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https://www.healthnews.com.tw

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