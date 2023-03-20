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星宇航空會員越洋航線專屬折扣碼 最高162美元優惠

記者周彥妤／台北即時報導
星宇航空提供現有COSMILE會員越洋航線專屬折扣碼，最高可享5000元台幣（約162美元）優惠。（圖：星宇航空提供）
星宇航空提供現有COSMILE會員越洋航線專屬折扣碼，最高可享5000元台幣（約162美元）優惠。（圖：星宇航空提供）

星宇航空說，為感謝廣大會員的忠誠支持，並歡慶開闢台北─洛杉磯航線，提供3月16日（含）前加入COSMILE的會員越洋航線專屬折扣碼。針對高卡籍INSIGHTER／EXPLORER 會員，提供5000元台幣（約162美元）專屬折扣優惠，TRAVELER / ADVENTURER會員也能享有3000元台幣（約97美元）專屬折扣優惠。

星宇航空A350客機有全球首架設置動態迎賓飾板。（圖：星宇航空提供）
星宇航空A350客機有全球首架設置動態迎賓飾板。（圖：星宇航空提供）

星宇航空說，無論單程或來回機票、全艙等均適用。4月6日前透過官網或APP購買由台北出發往洛杉磯機票，就能擁有星宇航空的飛行體驗。

因應開闢洛杉磯航線，星宇航空說，越洋航線選擇Airbus亞太區首架「進化版A350」的星宇航空A350客機，商務艙每個座艙皆配有隱密程度高的48.5吋全閉式拉門、專屬置物櫃及無線充電盤，直覺式觸控的全平躺電動座椅，採用NASA太空科技，導入Zero G（零重力）模式，以精算過的最佳仰角乘坐。也加裝三段式氣壓按摩功能。

星宇航空A350設置的豪華經濟艙，採大地灰及褐色系的RECARO寬敞座椅。（圖：...
星宇航空A350設置的豪華經濟艙，採大地灰及褐色系的RECARO寬敞座椅。（圖：星宇航空提供）

星宇航空推出的全新商務艙。（圖：星宇航空提供）
星宇航空推出的全新商務艙。（圖：星宇航空提供）

星宇航空的豪華經濟艙，採大地灰及褐色系的RECARO寬敞座椅。經濟艙搭載4K高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，13.3吋螢幕。

星宇航空經濟艙搭載4K高畫質螢幕，支援藍牙無線音源傳輸。（圖：星宇航空提供）
星宇航空經濟艙搭載4K高畫質螢幕，支援藍牙無線音源傳輸。（圖：星宇航空提供）

如乘客選擇6月1日後出發的台北-洛杉磯往返航班，可用多項球隊聯名系列機上備品。由台北出發航段提供快艇隊主題備品，自洛杉磯出發航段則提供道奇隊的主題備品。旅客可於報到時獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等。

針對3月9日（含）前加入星宇航空COSMILE會員所提供的專屬優惠折扣碼，將透過電子報寄發至會員入會時登記的電子信箱，適用開票日為3月20日至4月6日，適用出發日則為4月26日至6月15日。現有COSMILE會員專屬優惠碼不得與其他優惠活動併用。

星宇航空台北-洛杉磯航線4月26日開航，星宇航空說，將以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位。開航初期一周5班，6月份起增班為每日飛航。

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