南韓仁川機場重啟免費轉機旅遊 盼提高旅客再訪率

南韓仁川機場內部設有多台自助報到機台。圖為疫情前所拍攝。（記者甘芝萁／攝影）

疫情趨緩，隨著邊境鬆綁、國際交通逐漸恢復往來，南韓 仁川國際機場 今年1月重啟免費轉機旅遊服務，旅客可利用停留時間跟團訪問景福宮、青瓦台等熱門景點，提升對南韓觀光 興趣。

這天上午仁川機場鄰近地區大霧瀰漫，交流道一旁警示燈不斷閃爍，還有廣播警告來車放慢車速、注意間距，避免發生意外，也讓帶著4名外籍轉機旅客踏上旅途的導遊珍妮擔心這天的烏頭山統一展望台視野可能受影響。

不過，雖然如預期因濃霧無法望見北韓，旅客們看起來仍相當滿意這次旅行，因為珍妮透過詳盡的解說彌補了這項缺憾。

「很難相信這項旅遊服務是免費的」，一名旅客對中央社記者說，轉機時間仍有餘裕的她還準備參加下午的旅遊。也有對韓戰歷史原本就有著相當興趣的旅客表示旅程中收穫不少，希望日後有機會再到南韓訪其他景點。

「仁川機場自2004年起推出免費轉機旅遊服務，至疫情前的2019年服務旅客達到每年8萬多人次，是有助提升南韓再訪率的代表性觀光商品」，仁川國際機場公社機場行銷組科長李銀智說明，往來旅客數目前比起疫情前恢復約64%，今年1、2月間利用轉機旅遊人數則恢復約4成。

現在共有10個旅遊方案供旅客報名，考量轉機旅客時間有限，多安排在距仁川機場車程1到2小時內的地點，包括可感受到南韓傳統之美的景福宮、傳燈寺，能快速滿足過境旅客購物需求的弘大、現代百貨Outlet與松島大型購物中心Triple Street，對韓戰歷史及兩韓關係有興趣的旅客則可以選擇烏頭山展望台與臨津閣公園，或是非軍事區（Demilitarized Zone, DMZ）旅遊。

原本作為總統府之用的青瓦台去年開放，轉機旅遊也新增青瓦台觀光行程，搭配因Netflix影集再次受到矚目的傳統市集「廣藏市場」，讓徹夜搭機的旅客在觀光之餘還能品嘗南韓當地傳統小吃，補充下個航程所需體力。

隨著觀光熱潮逐漸恢復、轉機旅客增加，轉機旅遊也可能擴大新服務。李銀智表示，公社持續透過問卷、參考旅客後記等方式了解滿意度，以調整旅遊方案內容。

配合南韓政府現行入境規定，轉機旅客必須持有南韓入境簽證或在出發72小時前申請通過K-ETA才能參加轉機旅遊，可透過線上預約或至航廈一樓服務櫃檯現場報名參與。