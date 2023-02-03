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「裁員」太難說出口 美企這麼迂迴表達

擺脫疫情陰霾 新人最愛在這國辦婚禮、度蜜月

中央社羅馬3日專電
風光浪漫美麗的義大利，是不少人的歐洲旅遊和蜜月首選。(Pexels)
風光浪漫美麗的義大利，是不少人的歐洲旅遊和蜜月首選。(Pexels)

義大利國家旅遊局統計資料顯示，去年超過1.1萬場外國新人在義大利舉行婚禮，越來越多新人選擇在義國結婚。婚禮所帶來旅遊收入達5.99億歐元（約6.5億美元），義大利婚禮旅遊業正在復甦，擺脫疫情陰霾。

義大利是不少亞洲人的歐洲旅遊及蜜月首選，也是著名浪漫國度。「義大利通訊社」（Agenzia Giornalistica Italia）2日報導，據義大利國家旅遊局（ENIT）統計資料顯示，去年義大利舉辦超過1.1萬場外國新人的婚禮，旅遊收入達5.99億歐元。

義大利國家旅遊局執行長耶利尼奇（Ivana Jelinic）說：「婚禮業對旅遊產業鏈具有重大影響，義大利因而被選為旅行目的地機會大增，也提升義國知名度。」

在舉行婚禮的地點，托斯卡尼（Toscana）以風景和藝術之美，成為最受外國新人青睞的地區，占總數21%，其次是倫巴底（Lombardia）、坎佩尼亞（Campania）、普利亞（Puglia）、西西里島（Sicilia）、拉齊奧（Lazio）。美國則為主要外國新人來源國，占29.2%。

義大利國家旅遊局董事會成員帕帕拉多（Sandro Pappalardo）說：「義大利不僅是文化的搖籃，也是感情的搖籃。」

「安莎通訊社」（ANSA）1日報導，根據成立超過百年的國際旅遊集團Kuoni最近的一項研究，針對450個 TikTok標籤進行分析，義大利是世界上最時尚的第2大蜜月目的地，排名在馬爾地夫之後，峇里島之前。

歐洲熱門蜜月目的地，義大利擁有前5名的3個，分別為波西塔諾（Positano）、羅馬和阿馬爾菲海岸（Costiera Amalfitana）。

義大利 疫情 時尚

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