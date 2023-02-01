疫後瘋旅遊 來看看訂房網精選的「6間月租住宿」

掌握屬於自己探索世界的節奏！Booking.com精選「六間月租住宿」。（圖：Booking.com提供）

疫情過後，許多旅人期待在嶄新的一年裡也能有個長假可以放鬆心靈。Booking.com特別在新一年的開始精心挑選出「六間月租住宿」，讓旅人可以趁現在提早為自己今年的旅程做規畫。從台灣「澎湖」跳島體驗生態人文、國境之南「屏東」沉浸陽光海岸線，再到「奧地利」阿爾卑斯山的滑雪 冒險，月租住宿讓旅客可以輕鬆用自己的節奏體驗世界，深度了解當地歷史人文，也可以結交來自各地的旅人。

澎湖「澎湖臨海居會館」融合船舵、船舷窗等海洋元素，並推出釣客專屬的長住優惠。。（圖：Booking.com提供）

台灣澎湖縣｜澎湖臨海居會館

「澎湖」群島由90個大小不同的島礁組成，其中僅有19個面積較大的島嶼有人居住。「澎湖臨海居會館」位於其中人口最密集的馬公市，緊鄰澎湖的重要門戶馬公港，如同其名臨海而居，旅人可以包下頂樓的酒吧享受晚霞美景。內部經過重新裝潢後，整體設計採時尚工業風，並融合船舵、船舷窗等海洋元素。民宿甚至推出釣客專屬的長住優惠，除了為釣客解密許多釣魚 小知識，也免費出借冷凍櫃、戶外清洗區等，號召喜歡釣魚的旅人一同前往澎湖避冬釣魚。

Booking.com推薦來到「澎湖」月租住宿的旅人，除了跨海大橋、雙心石滬等知名景點外，還可以來場跳島深度體驗，乘船遊覽西吉夢幻藍洞、欣賞七美無光害浪漫銀河、徒步環繞虎井嶼享受懷舊慵懶的氛圍。旅人也可以到戰地遺跡和村落廟宇一探究竟，參訪台灣歷史最悠久的媽祖廟、到西嶼西臺來場古蹟巡禮、走訪望安花宅老聚落，或是探索古色古香的永成古厝。若想來點美食，可以走進二崁聚落來杯香濃的杏仁茶和消暑的黑糖豆花，再找尋最對味的排骨麵。「澎湖」悠久的歷史人文和豐富的生態資源絕對值得旅人細細品味。

屏東「日光嶼南Sunlight On the Peninsula」前方遼闊的草坪使人備感寧靜，旅人還可以獨擁遼闊海景。（圖：Booking.com提供）

台灣屏東縣｜日光嶼南Sunlight On the Peninsula

「屏東縣」位於台灣本島最南端，四季如春氣候宜人，「日光嶼南Sunlight On the Peninsula」位於屏東縣恆春鎮，兩棟純白色的建築擁有幾何線條的外觀，優雅的聳立在島嶼南端的小山坡上。旅宿前方遼闊的草坪使人備感寧靜，而最令人驚豔的莫過於空中無邊際泳池，旅人得以獨擁遼闊海景的奢侈享受，旅宿充滿質感的設計和絕美的景緻自開幕以來即吸引不少旅人前來朝聖。

相信不少旅人說到「屏東縣」便會直覺聯想到墾丁國家公園的陽光和沙灘，或是每年夏季的東港黑鮪魚季。在距離旅宿不遠處的社頂部落是台灣最南端之排灣族部落。Booking.com 推薦選擇月租住宿長期入住屏東的旅人，可以體驗當地深度行程，像是到全台灣唯一的社頂部落梅花鹿復育站來場野生梅花鹿尋跡、跟隨導覽員的腳步一同前往秘境探險並一睹高聳的珊瑚礁岩壁，或是參觀海生館研究室或是恆春古城散步導覽等，盡情探索國境之南的魅力。

義大利 格拉泰里｜WUNDERGARTEN Dimora dei Frati

「WUNDERGARTEN Dimora dei Frati」坐落於西西里島山頂風景如畫的「格拉泰里」（Gratteri）村莊。這間猶如世外桃源般的家庭式 B&B 是月租住宿的理想選擇。不論是石砌浴缸、復古磁磚、挑高的天花板或是質樸的古董家具，整間旅宿保留著傳統的西西里風格。客人可以在此充滿風情的住宿享用美味的義大利早餐，或悠游於古老的洞穴裡的溫水泳池。

這間旅宿位於在馬多涅地區公園（Madonie Regional Park）內，公園內有多條健行步道和單車道，開車僅30分鐘即可抵達海岸，滑雪愛好者更可前往 Piano Battaglia 亞滑雪場。旅人也可以透過 Booking.com 參加埃里切、特拉帕尼和塞傑斯塔之旅，探索西西里島首府巴勒莫的古蹟，參觀包括維納斯城堡、鹽田和建於公元前 420 年的多立克神廟。

英國「The Legh Arms Prestbury」每間客房均保留傳統的木樑和古典造型的浴缸，既舒適又各具特色。（圖：Booking.com提供）

英國普雷斯特伯里｜The Legh Arms Prestbury

位於英國柴郡「普雷斯特伯里」的「The Legh Arms Prestbury」建於16世紀，如今是一間寵物友善 B&B，這間 Booking.com 永續旅遊旅宿坐落在一間傳統英式酒吧的樓上。每間客房均保留傳統的木樑和古典造型的浴缸，既舒適又各具特色。在此預定月租方案的旅客可以享用豐盛的英式餐點，並沉浸於豐富的英倫文化體驗。

入住的旅人可以漫步於麥克爾斯菲爾德（Macclesfield）的步道或到村莊的商業街區逛逛古樸的禮品店和農家小舖。想觀光的旅客可以參加Booking.com的湖區一日遊，探索被列為聯合國教科文組織世界遺產的湖區國家公園；或是乘船穿梭在蘭代爾山谷綿延的山丘之間。

「塞維利亞卡薩1800酒店」。（圖：Booking.com提供）

西班牙塞維利亞｜塞維利亞卡薩1800酒店

西班牙南部的最大城「塞維利亞」以佛朗明哥舞和建築設計聞名，位於市中心的「塞維利亞卡薩1800酒店」是由一座獨特又優雅的豪宅改建而成。這座豪宅建於 1864 年，保留了原有的陽台、百葉窗和方格天花板，並透過中庭設計引入的自然光，房間裡設有大理石衛浴、手工製作的家具並使用頂級的埃及棉床單，部分客房甚至設有私人露天熱水按摩池。

對於想透過月租住宿深入了解塞維利亞的旅客來說，這裡除了欣賞宏偉的歌德式大教堂和吉拉達鐘樓的景緻，還有很多值得發掘和體驗的事情，像是參加聖十字區之旅，漫步在蜿蜒的中世紀小巷間，並探索老城區的豐富歷史；或到在15世紀的宮殿欣賞佛朗明哥舞表演。

奧地利「St Martin Chalets」屋內設有壁爐、地熱，在寒冷的冬天也能提供住客一個舒適溫暖的住宿空間。（圖：Booking.com提供）

奧地利聖米歇爾隆高｜St Martin Chalets

奧地利阿爾卑斯山中心的「隆高」（Lungau）山脈是歐洲下雪最多的地區之一，來到這裡可體驗許多不同種類的滑雪活動，是許多想要長期住宿的滑雪愛好者必訪清單。

「St Martin Chalets」是一間可以直通滑雪場的小木屋，結束一整天的滑雪活動後，返回小木屋的旅客可以使用館內的健身中心或三溫暖，再拿著一杯熱紅酒到壁爐邊享受悠閒的夜晚。這間小木屋是由當地工匠使用天然和回收建材所建造，因此獲得Booking.com永續旅宿認證。屋內設有壁爐、地熱和純羊毛保暖材質，在寒冷的冬天也能提供住客一個舒適溫暖的住宿空間。入住的旅人也可以在雪中從穆勞搭蒸汽火車到塔姆斯韋格，欣賞被列為聯合國教科文組織世界遺產的自然保護區。