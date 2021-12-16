新冠疫情肆虐 峇里島2021年慘到「只有45名國際旅客」

在新冠疫情肆虐全球之際，世界各地的旅遊景點都面臨遊客大幅減少的問題，其中又以峇里島這個深受遊客歡迎的觀光勝地所受的打擊最大。（美聯社）

在新冠疫情肆虐全球之際，世界各地的旅遊景點都面臨遊客大幅減少的問題，其中又以峇里島這個深受遊客歡迎的觀光勝地所受的打擊最大。

CNN報導，由於嚴格的邊境 管制措施和機場 關閉，峇里島在2021年僅僅接待「45名國際旅客」，相比之下，2019年的人數約為620萬，2020年則為105萬。峇里島旅遊部門負責人也坦言「這是我們有史以來接待外國遊客人數最少的一次」。

此外，由於島上的國際機場全年幾乎都處於關閉狀態，這45名遊客幾乎都是通過私人遊艇前來，縱使機場已經於10月14日正式重新開放國際航班，但迄今為止只有國內航班進出機場，主要來自印尼首都雅加達。

倘若外國遊客想前往峇里島，則必須配合相當嚴格的入境要求，先是須花費300美元獲得商務簽證 、只因目前沒有旅遊簽證，同時含須進行多項PCR篩檢並購買特殊的健康保險。此外，由於沒有直飛航班，機票成本也比以往高。

峇里島一位飯店和餐廳協會的負責人也坦言「有了這些障礙，我們很難期望外國遊客來峇里島」，但也表示「隨著國內旅遊業的逐步回歸，仍出現一絲希望」，目前峇里島飯店入住率約為35%。

對許多依靠旅遊業養家糊口的當地居民來說，這一小流量的遊客是2021年結束之際的一個令人鼓舞的訊號，不過這還不足以挽救2021年旅遊業的慘澹。