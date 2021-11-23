波音估長途航班最快2023復甦 籲各國縮短隔離時間

波音公司與媒體進行線上會議。（截自會議畫面）

新冠肺炎衝擊全球，航空業成為海嘯第一排。波音公司22日稱，預計長途航班要到2023年甚至2024年才會復甦。也呼籲各國政府，能夠縮短隔離時間，並給國際差旅旅客更明確的依循。

波音公司舉行線上記者會，向媒體說明近況及未來展望。波音說，目前有3500架暫時停飛，疫情 最高峰時高達1萬5000架停飛。航班狀況正在改善當中，達到2019年七成五。

不過波音說，還是以短程航線 為主，北美、歐洲是主要新增運量來源，占了九成，東南亞和台灣則不到2019年一半。值得注意是。

波音說，跟去年同期相比，東北亞地區公布航班時間表有增長，但也包含緊急取消。不過至少從航班時間表看來，顯示有三成改善。

波音預估，全球航運復甦分別有三種速度，國內線2022年恢復，區域線2023年恢復，長途航班則要到2023年甚至2024年之間才會恢復。當限制減少，旅行狀況就會增加，疫苗接種率是其中關鍵因素。

波音公司也提到，目前宣布除役的有1500架飛機，3500架是停放，正式除役450架。假設3500架停放都除役，新飛機會取代舊飛機，燃油會節省90億美元，二氧化碳排放也會有3600萬公噸的顯著改善。

波音說，跨太平洋航線是東北亞最大市場，過去十年老飛機被高效飛機取代，2019年市場有七成三由波音飛機787、777直接飛行。疫情期間，波音飛機利用率進步到八成三，證明上述飛機效率有更優異表現。

面對貨機需求不斷增加，波音說，預期貨機在未來20年有七成成長，且都在客改貨機。波音說，很多客機因疫情停滯，貨機收益率維持在高點，也會持續成長，會呈現相當強勁需求。

針對媒體提問，疫情下機艙內有甚麼改變？波音說，內部空調會採取空氣過濾，每2到3分鐘就有空氣循環，優於醫院。機艙內使用防疫 新科技，確保維持清潔空間，像是有紫外線功能做機艙內清潔跟殺死病毒。

至於目前有沒有跟各國政府討論，調整旅遊限制的措施？波音說，有定期跟航空公司夥伴、主管機關跟政府協商討論，持續向各國政府倡議，縮短隔離時間，減少測試次數，還要有更佳預防措施，希望國際旅遊能夠有更為明確、清楚規範，方便國際旅客在差旅上有所依循。並希望以資料數據為導向，風險為基準，來確保防疫措施完善，讓旅客安心飛行。