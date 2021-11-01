想去日本玩再等等 最快月內重啟商務、留學生入境

日本街頭。（新華社）

NHK、日本 經濟新聞報導，日本政府已開始考慮鬆綁因新冠疫情而實施邊境 措施。目前原則上全面暫停的外國人入境，將放寬以商務為目的的短期停留，以及留學生、技能實習生。條件是企業、相關團體必須做好入境外國人的行動管理。此階段放寬不包括外國觀光 客。

日經報導指出，政府近日就會向執政黨進行說明，並在本周發表新邊境管理政策。爭取在這個月內開始實施。NHK更指出，最快可望在8日鬆綁，目前單日入境人數上限為3500人，本月下旬起擬放寬為每日5000人。

不過，觀光客入境仍被排除在這波鬆綁之外。日本政府將在考慮安全性同時，分階段允許外國人入境。

由於日本國內確診人數已經獲得控制，日本政府希望能重新活絡經濟，目前完成完整接種兩劑者入境日本，仍需居隔10日，未來以短期商務為目的的入境者，居隔可能縮短到最短3日。縮短居隔時間，也適用於完成海外商務活動回國的日本人。

對於重啟邊境，相關部會包括經濟產業省、文部科學省、農林水產省等，將書面確認申請外國人入境的企業或大學採取的防疫措施。此外，也將強化當海外出現新的變異病毒時，及時因應的對策。

去年10月日本曾一度開啟邊境大門，但今年1月，為因應海外變異株疫情爆發，再度收緊了邊境管制。目前只允許日本人配偶等「特殊情況」的外國人申請入境。

報導指出，至10月1日為止，因為邊境措施而無法入境的外國人約37萬人，其中七成為技能實習生、留學生。來自苦於人手不足的農林水產業者、學校希望鬆綁邊境的聲音不斷。