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顛覆空姐形象 烏克蘭航空允許空服員穿運動鞋

中央社基輔11日綜合外電報導
全新的SkyUp女性空服員制服包括耐吉（NIKE）白色運動鞋，以及烏克蘭品牌製造的寬鬆橙色西裝外套、長褲和絲巾。原本的襯衫也由白色T恤取代。路透
全新的SkyUp女性空服員制服包括耐吉（NIKE）白色運動鞋，以及烏克蘭品牌製造的寬鬆橙色西裝外套、長褲和絲巾。原本的襯衫也由白色T恤取代。路透

擁有7年經驗的烏克蘭資深空姐丹妮申科 (Alexandrina Denysenko) 透露，她工作時可能會忙到無暇坐下喘口氣，她也希望穿著高跟鞋工作數小時後，腫脹不適的腳可以得到休息。

美國有線電視新聞網（CNN）11日報導，丹妮申科的雇主、烏克蘭私營SkyUp航空公司收集空服人員對制服的意見後，決定終止空姐必須穿高跟鞋和鉛筆裙的規定。

全新的SkyUp女性空服員制服包括耐吉（NIKE）白色運動鞋，以及烏克蘭品牌製造的寬鬆橙色西裝外套、長褲和絲巾。原本的襯衫也由白色T恤取代。

該公司表示，他們針對機組人員制服歷史進行研究後，決定放棄空服人員外表的「保守」元素，未來將以辮子取代傳統的髮髻或馬尾。新制服將於本月22日正式上線。

SkyUp航空公司行銷部門負責人格里戈拉什（Marianna Grygorash）表示：「我們發現，儘管女性空服員的形象早已被浪漫化，但她們的工作需要大量的體能訓練。」

格里戈拉什還說，該公司也替男性空服員設計了一套新制服，以輕便的西裝代替背心，襯衫換成T恤，搭配黑色NIKE運動鞋。

丹妮申科表示，「高跟鞋確實很好看，這點我同意，但飛行一段時間後，高跟鞋會讓腳部不適腫脹。換成運動鞋真是太棒了！」。

她還說：「但願不會發生這樣的事，但一旦發生，機組人員不得不在水面迫降並緊急撤離，高跟鞋會破壞充氣滑梯，穿著裙子游泳也會很不舒服。」

另名空姐佐里亞娜（Zoryana）也說，「既然全世界的人們和所有時尚達人都在穿運動鞋，為什麼不能把它帶到航空界？」。

在SkyUp航空之前，一些知名航空公司也曾修改空姐的儀容規定，讓相關規定更加人性化。例如英國維珍航空（Virgin Atlantic）於2019年允許空服人員素顏、改穿褲裝上班；日本航空公司去年也取消強制穿著高跟鞋和鉛筆裙的規定。（譯者：施施/核稿：陳政一）1101011

全新的SkyUp女性空服員制服包括耐吉（NIKE）白色運動鞋，以及烏克蘭品牌製造...
全新的SkyUp女性空服員制服包括耐吉（NIKE）白色運動鞋，以及烏克蘭品牌製造的寬鬆橙色西裝外套、長褲和絲巾。原本的襯衫也由白色T恤取代。路透
全新的SkyUp女性空服員制服包括耐吉（NIKE）白色運動鞋，以及烏克蘭品牌製造...
全新的SkyUp女性空服員制服包括耐吉（NIKE）白色運動鞋，以及烏克蘭品牌製造的寬鬆橙色西裝外套、長褲和絲巾。原本的襯衫也由白色T恤取代。路透
全新的SkyUp女性空服員制服包括耐吉（NIKE）白色運動鞋，以及烏克蘭品牌製造...
全新的SkyUp女性空服員制服包括耐吉（NIKE）白色運動鞋，以及烏克蘭品牌製造的寬鬆橙色西裝外套、長褲和絲巾。原本的襯衫也由白色T恤取代。路透

烏克蘭 工作 NIKE

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