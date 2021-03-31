國際旅遊復甦三寶有哪些？Agoda CEO這樣說…

Agoda CEO John Brwon 說，快速檢測、疫苗護照和鬆綁檢疫程序將是推動未來國際旅遊復甦的重要工具。 （圖：Agoda提供）

全球新冠疫苗 陸續開打，提升民眾對戰勝疫情的信心，也帶動國際旅遊市場復甦，數位旅遊平台Agoda 執行長John Brown表示：「與去年底相比，2021年3月平台上搜尋國外景點的比例正逐步上升，相信各國旅客早已迫不及待重回國際旅遊的懷抱，快速檢測、疫苗護照和鬆綁檢疫程序將是推動未來國際旅遊復甦的重要工具。」

與2020年12月相比，今年3月澳洲、南韓、日本和印尼的旅客在Agoda平台上搜尋國外景點的比例也大幅增加，旅客對國際旅遊的復甦保持樂觀態度，值得一提的是超過半數的亞太旅遊市場都將泰國 和菲律賓列在夢想清單，其中也包含台灣旅客。

疫苗研發後，全世界都在加緊腳步推動旅遊復甦，旅遊產業比以往任何時候都更需要公部門與產業的合作，尤其在亞太地區，旅遊產業對GDP總額的貢獻達到了10%，安全有效的防疫 措施如快速檢測、施打新冠疫苗證明或疫苗護照等，將在推動跨國人員健康、安全、有序往來中發揮作用。

居家檢疫更是防疫不可或缺的一環，隨著台帛和澳洲-新加坡旅遊泡泡的公布，越來越多的市場密切關注其他旅遊泡泡的可能性，各國政府紛紛推出 「ASQ防疫旅館 」，不僅能讓旅客自由選擇喜歡的飯店，也能為永續旅遊貢獻一份心力。

Agoda執行長John Brown表示：「透過與當地政府及住宿夥伴緊密合作，Agoda提供的科技解方將能為當地旅遊經濟帶來正面的影響。」像是泰國公共衛生部與Agoda合作，善用平台科技，讓入境的泰國國民和居民能直接在旅遊平台上選擇自己喜歡的住宿當作防疫旅館，泰國也宣告今年7月將重新開放國境，重啟國際旅遊，與數位旅遊平台的合作相信能為不同停留時間的旅客提供更多元的住宿選擇。