我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美病故破55萬 已施打1億4760萬劑疫苗

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

國際旅遊復甦三寶有哪些？Agoda CEO這樣說…

記者楊文琪／綜合報導
Agoda CEO John Brwon 說，快速檢測、疫苗護照和鬆綁檢疫程序將是推動未來國際旅遊復甦的重要工具。 （圖：Agoda提供）
Agoda CEO John Brwon 說，快速檢測、疫苗護照和鬆綁檢疫程序將是推動未來國際旅遊復甦的重要工具。 （圖：Agoda提供）

全球新冠疫苗陸續開打，提升民眾對戰勝疫情的信心，也帶動國際旅遊市場復甦，數位旅遊平台Agoda 執行長John Brown表示：「與去年底相比，2021年3月平台上搜尋國外景點的比例正逐步上升，相信各國旅客早已迫不及待重回國際旅遊的懷抱，快速檢測、疫苗護照和鬆綁檢疫程序將是推動未來國際旅遊復甦的重要工具。」

與2020年12月相比，今年3月澳洲、南韓、日本和印尼的旅客在Agoda平台上搜尋國外景點的比例也大幅增加，旅客對國際旅遊的復甦保持樂觀態度，值得一提的是超過半數的亞太旅遊市場都將泰國和菲律賓列在夢想清單，其中也包含台灣旅客。

疫苗研發後，全世界都在加緊腳步推動旅遊復甦，旅遊產業比以往任何時候都更需要公部門與產業的合作，尤其在亞太地區，旅遊產業對GDP總額的貢獻達到了10%，安全有效的防疫措施如快速檢測、施打新冠疫苗證明或疫苗護照等，將在推動跨國人員健康、安全、有序往來中發揮作用。

居家檢疫更是防疫不可或缺的一環，隨著台帛和澳洲-新加坡旅遊泡泡的公布，越來越多的市場密切關注其他旅遊泡泡的可能性，各國政府紛紛推出 「ASQ防疫旅館 」，不僅能讓旅客自由選擇喜歡的飯店，也能為永續旅遊貢獻一份心力。

Agoda執行長John Brown表示：「透過與當地政府及住宿夥伴緊密合作，Agoda提供的科技解方將能為當地旅遊經濟帶來正面的影響。」像是泰國公共衛生部與Agoda合作，善用平台科技，讓入境的泰國國民和居民能直接在旅遊平台上選擇自己喜歡的住宿當作防疫旅館，泰國也宣告今年7月將重新開放國境，重啟國際旅遊，與數位旅遊平台的合作相信能為不同停留時間的旅客提供更多元的住宿選擇。

疫苗 防疫 泰國

上一則

好萊塢環球影城訂4月16日重啟 多數遊樂設施將恢復運作

下一則

疫情趨穩 旅遊回溫 IAD、DCA機場航班增加

延伸閱讀

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月
台灣AZ疫苗接種破萬人

台灣AZ疫苗接種破萬人
世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說
AZ疫苗血栓疑慮 德國柏林邦再度讓60歲以下民眾停打

AZ疫苗血栓疑慮 德國柏林邦再度讓60歲以下民眾停打

熱門新聞

美國各機場湧現人潮，機票銷售量攀升回新冠病疫前水準， 顯示旅遊業隨著接種疫苗人數增加，正逐漸復甦。圖為鳳凰城天港國際機場26日擁擠的情況。(美聯社)

「關」怕了搶出遊？美機場安檢人數 逾2周破百萬

2021-03-29 20:58
Google今年將為Google地圖推出超過100項採用人工智慧（AI）技術的改善項目。（圖取自Unsplash圖庫）

Google地圖AI新功能 1秒看出天氣空氣品質

2021-03-30 10:44
修車廠和加油站。

66號公路一日遊 重溫滿滿舊情

2021-03-28 02:00
吉野櫻示意圖。（取材自Ingimage）

櫻花滿開卻還不能旅遊？日業者推「線上賞櫻」帶你玩

2021-03-25 02:30
韓國各地櫻花祭報到，但因疫情未止，許多賞櫻勝地及活動都宣布關閉或取消，圖為首爾汝矣島漢江公園旁防疫宣傳布條。(中央社)

韓國櫻花季報到 賞櫻勝地為防疫紛紛關閉

2021-03-28 16:23
日本京都進到三月後，由於氣候異常「暖和」，導致櫻花季提早於26日達到頂峰，為1200多年以來最早的一次。對此專家表示，創下紀錄的花期與長期趨勢吻合，同時也象徵氣候變遷的嚴重性。（美聯社）

氣候變遷…京都迎1200多年來最早「櫻花季」

2021-03-30 04:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形
一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？

一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？