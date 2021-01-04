春季促銷！西南航空單程機票 1張29元起跳

西南航空公司4日起推出連續四天的促銷活動，單程機票從29元起跳。(Getty Images)

新年假期剛結束，航空業者已蓄勢待發，提前為春季做促銷；西南航空(Southwest)4日起推出連續四天的促銷活動，單程機票一張只要29元起。

過去一年航空業者受疫情 影響業績一蹶不振，西南航空也不例外；該公司上一波推出機票起價39元和49元的優惠方案，有些機票還可讓消費者沿用至2021年，但這次他們加碼降價至29元，很難不引起消費者注意。

當然，29元的機票不會出現在東西岸之間的航程，雖然這樣的優惠不是每天或每個班次都會出現，但大多適用於城市之間的短程旅途，例如波士頓往／返巴爾的摩(Baltimore)、亞特蘭大往／返北卡的洛麗-杜倫(Raleigh/Durham)、芝加哥往／返明州 明尼亞波利斯市(Minneapolis)、丹佛市往／返鹽湖城，以及鳳凰城往／返拉斯維加斯、棕櫚泉(Palm Springs)和洛杉磯。

該航空最便宜的優惠機票大多於周二或周三出發，且一般為直航，航程範圍包括夏威夷、墨西哥 及波多黎各等；但特定期間包含總統日和春假期間，都沒有提供此優惠。

如何買到這項最優惠的機票？

使用西南航空的低價優惠月曆，若消費者行程與月曆上的優惠方案日期不符，亦可尋找其他適合的優惠方案。

同時查看其他航空公司網站，業者在競爭激烈的航線或班次上，往往會提供相匹配的價格；持續搜尋，因為最優惠的機票通常不會一開始就顯示。

使用「Google Flights」搜尋亦可。

若到出發日期疫情惡化，消費者可以退票嗎？

有些消費者最擔心的是，買了機票後卻因為目的地的疫情惡化、或加強管制措施導致無法前往，但已經買的機票卻無法取消或時該怎麼辦。西南航空與其他業者相同，除非公司自行取消航空否則不予退費，但若消費者可將機票轉換成旅程點數，用於其他航程上。