我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

87歲主持人賴瑞金染疫十多天 已轉出加護病房

喬州做票？完整通話錄音證明：川普一派胡言

春季促銷！西南航空單程機票 1張29元起跳

編譯林梅婕／綜合4日電
西南航空公司4日起推出連續四天的促銷活動，單程機票從29元起跳。(Getty Images)
西南航空公司4日起推出連續四天的促銷活動，單程機票從29元起跳。(Getty Images)

新年假期剛結束，航空業者已蓄勢待發，提前為春季做促銷；西南航空(Southwest)4日起推出連續四天的促銷活動，單程機票一張只要29元起。

過去一年航空業者受疫情影響業績一蹶不振，西南航空也不例外；該公司上一波推出機票起價39元和49元的優惠方案，有些機票還可讓消費者沿用至2021年，但這次他們加碼降價至29元，很難不引起消費者注意。

當然，29元的機票不會出現在東西岸之間的航程，雖然這樣的優惠不是每天或每個班次都會出現，但大多適用於城市之間的短程旅途，例如波士頓往／返巴爾的摩(Baltimore)、亞特蘭大往／返北卡的洛麗-杜倫(Raleigh/Durham)、芝加哥往／返明州明尼亞波利斯市(Minneapolis)、丹佛市往／返鹽湖城，以及鳳凰城往／返拉斯維加斯、棕櫚泉(Palm Springs)和洛杉磯。

該航空最便宜的優惠機票大多於周二或周三出發，且一般為直航，航程範圍包括夏威夷、墨西哥及波多黎各等；但特定期間包含總統日和春假期間，都沒有提供此優惠。

如何買到這項最優惠的機票？

使用西南航空的低價優惠月曆，若消費者行程與月曆上的優惠方案日期不符，亦可尋找其他適合的優惠方案。

同時查看其他航空公司網站，業者在競爭激烈的航線或班次上，往往會提供相匹配的價格；持續搜尋，因為最優惠的機票通常不會一開始就顯示。

使用「Google Flights」搜尋亦可。

若到出發日期疫情惡化，消費者可以退票嗎？

有些消費者最擔心的是，買了機票後卻因為目的地的疫情惡化、或加強管制措施導致無法前往，但已經買的機票卻無法取消或時該怎麼辦。西南航空與其他業者相同，除非公司自行取消航空否則不予退費，但若消費者可將機票轉換成旅程點數，用於其他航程上。

疫情 明州 墨西哥

上一則

全台唯一花磚博物館成觀光熱點 保存量全球最多

延伸閱讀

明州女翻玩「米粒畫」 最美成品只能存在一瞬間

明州女翻玩「米粒畫」 最美成品只能存在一瞬間
川普簽署紓困案後 西南航空取消逾7千人無薪假通知

川普簽署紓困案後 西南航空取消逾7千人無薪假通知
明州放寬防疫 戶外聚會上限15人、 室內10人

明州放寬防疫 戶外聚會上限15人、 室內10人
西南航空明春將多6800人放無薪假 成立近50年來首見

西南航空明春將多6800人放無薪假 成立近50年來首見

熱門新聞

圖為示意圖／新加坡航空A350機型頭等艙。（路透）

專家：疫情後想出國 機票變貴、要有「疫苗護照」

2021-01-02 04:15
疫情下，泰國曼谷的聖誕節新年假期，商場變得十分冷清。（新華社）

泰國將「中國春節」納法定假日 促進旅遊業

2020-12-30 20:41
西南航空公司4日起推出連續四天的促銷活動，單程機票從29元起跳。(Getty Images)

春季促銷！西南航空單程機票 1張29元起跳

2021-01-04 20:55
龍亭湖風景區，俯看天波楊府。(圖：本報系河南開封傳真)

河南開封天波楊府 楊家將一門忠烈精神常存

2021-01-08 02:02
BVLGARI Roma Travel Tales for Beauty Lovers封面。（圖：寶格麗提供）

跟著這本「奢華旅遊書」 解密寶格麗與羅馬的淵源

2021-01-03 00:16
位在嘉義市區的全台唯一花磚博物館，由老屋主徐嘉彬從各地蒐集20幾年的花磚成立。圖：嘉市府提供

全台唯一花磚博物館成觀光熱點 保存量全球最多

2021-01-04 01:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城