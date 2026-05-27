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中領館談川普訪中：台灣問題重中之重

記者李怡╱舊金山報導
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中國駐舊金山總領事張建敏發言強調︰「中美合作是唯一正確選擇。」（記者李怡/攝影）
中國駐舊金山總領事張建敏發言強調︰「中美合作是唯一正確選擇。」（記者李怡/攝影）

美國總統川普在本月完成訪問中國後，中國駐舊金山總領事館26日於總領事官邸舉行「中美元首會晤媒體吹風會」，向灣區華文與主流媒體說明此次訪問後的中美互動與後續交流方向。

由於舊金山長期是中美民間交流、華人移民與科技產業的重要城市，記者會也引發灣區華人社區高度關注。

川普此次訪中，被外界視為近年中美關係的重要動向之一。在過去數年中，美中雙方在貿易、科技、關稅及地緣政治等議題上持續緊張，也讓不少華人移民、留學生與跨境企業感受到不確定性。本月中美兩國領袖重新恢復高層互動，在美華人也高度關注，兩國元首會晤後，是否可能帶動民間交流、觀光與商務往來回溫。

會議中，中駐舊金山總領事張建敏在近兩個小時的發言與答記者問中，反覆強調的核心訊息是：中美作為全球最重要的兩個大國，「合作是唯一正確選擇」，而台灣問題更是中美關係中的「重中之重」。並強調「一個中國原則」及中美三個聯合公報，是雙邊關係的政治基礎，雙方應避免陷入零和競爭與意識形態對立，而是回到務實合作與戰略穩定的軌道上。從經貿、科技、地方交流，到青年與民間往來，中方希望向外界釋放的，是恢復互信和交流的信號。

舊金山長期是中美交流的重要窗口之一，無論是華埠社區、留學生、科技業，還是旅遊與航空產業，都與中美互動密切相關。

對不少灣區華人而言，中美關係變化不只是國際政治議題，也與日常生活息息相關。近年部分華人擔憂探親、留學、商務往來及亞裔身分認同受到政治氛圍影響，對雙方是否恢復更多交流格外關注。

中國駐舊金山總領事張建敏發言強調︰「中美合作是唯一正確選擇。」（記者李怡/攝影）
中國駐舊金山總領事張建敏發言強調︰「中美合作是唯一正確選擇。」（記者李怡/攝影）

川普 中領館 舊金山

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