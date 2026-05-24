市長話金山／加倍房屋信託基金 保障可負擔房建造

舊金山市長羅偉宣布，房屋信託基金將從每年5200萬元增加至1億2500萬元。有了可靠的本地資金，可負擔房屋就有保障、可以按計畫建造。（舊金山市府提供）

各位世界日報 讀者們，祝各位長周末愉快。

在上星期，我聯同多位市議員、市內多個可負擔房屋承建商以及租客權益機構，共同宣布了一項舊金山 歷史上最重要的可負擔房屋投資。

新住房建造速度停滯

去年，家庭分區計畫得以通過，舊金山需要更多的住房，且在合理規畫區域，例如公共交通或商業區，這樣我們的下一代才能負擔得起留在舊金山，成家立業。

目前，住房的建造速度遠遠達不到我們所需，而這帶來的後果顯然易見：家庭及年輕人憂慮自己無法繼續留在舊金山，教師、護士、消防員及警察已經被迫遷離了他們所服務的社區。

墨守成規不會帶來改變的曙光，我們必須採取大膽的措施。

今天，我很自豪能宣布，我們會加倍房屋信託基金，從每年5200萬元增加至1億2500萬元，並且未來會根據經濟持續增長。

有了可靠的本地資金，可負擔房屋就有保障，可以按計畫建造。

明年推住房保護債券

在此基礎上，我們還更進一步，將於明年推出7000萬元的住房保護債券——由信託基金提供支持，保護現有的可負擔房屋，並購買出租單位，保障未來世代都能在這裡居住。

我的辦公室一直致力於為我們的下一個世代能夠負擔得起留在舊金山。

我們通過的家庭分區計畫，得到了工薪階層、前線救援人員的支持。他們聲援我們的計畫，出於希望留在舊金山的願望。我們繼續簡化手續、縮短等候時間、降低收費，我們也通過了法例，讓空置的辦公大樓成為住宅。

以上的措施都非常關鍵。但我們也須直面事實，就是各類項目仍處於停滯不前。

今年較早前，包容性住房技術諮詢委員會的專家以及主計官，仔細檢視了市內住房現狀。他們得出了一致的結論。

這也與舊金山民眾一直的認知相符：我們興建的住房數量不足。

目前加諸於建商的要求，也就是我們的「包容性住房模式」，反而導致更少可負擔住房。與想像相反的是，這些年我們沒有更多的動工儀式，也沒有更多的落成剪綵，建築的速度已至近乎停滯。而當政府強制徵收過高的費用及有太多的要求時，貪多反失，反而沒有新增可負擔房屋。

提案降可負擔房要求

今日，我與幾位市議員提出新議案，降低新建築項目的可負擔房屋比例，並降低費用。這個是遵循住房技術諮詢委員會及主計官的建議，並得到了我們住房專家、租客權益保護組織及勞工團體的支持。

這會加快房屋項目的建設，包括一些適合小家庭的小戶型住宅。隨著更多住房單位落成，我們的基金也會得到增長，達成相輔相成的良性循環。

我們的承諾將改變一代甚至數代人能夠得到可負擔房屋，且是真的能落地入住的可負擔房屋。

環顧四周，我看到了未來將有曙光。

市長羅偉希望放寬過於嚴苛的管制措施，加速可負擔住房建設。圖為羅偉去年9月為日落區一處舊金山聯合校區可負擔房屋剪綵。（舊金山市政府提供）