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5年增18倍 灣區電動自行車傷亡飆升

編譯林思牧／綜合報導
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電動自行車賈格便宜，有人買來做改裝，馬力與速度不遜於摩托車。示意圖。(路透)
電動自行車賈格便宜，有人買來做改裝，馬力與速度不遜於摩托車。示意圖。(路透)

電動自行車在灣區迅速普及，死亡和受傷事件層出不窮暴露了監管漏洞，更給守法的駕駛人和行人增添了重大風險。

聖荷西信使報報導，上個月一名13歲男孩在東聖荷西騎電動自行車時發生事故身亡。幾周前，柏林甘一名四歲男孩在電動自行車引發的連續車禍中喪生，另有一名六歲女童受傷。在半月灣，一名16歲男童騎著電動摩托車撞上卡車後死亡。

灣區短短幾周內接連發生多起死亡事故，反映出街道上正在發生的更廣泛變化：機動兩輪車的數量激增，監管機構和執法部門難以應對。許多此類車輛–通常以電動自行車的名義銷售–速度遠超州法律規定的限速。

一些車輛在購買後經過改裝，模糊了自行車和摩托車之間的界線，令官員們疲於應對，難以界定、規範和執法。結果是，受傷人數急劇上升，公共安全官員日益擔憂，這項技術的發展速度超過了旨在控制它的規則–也超過了許多家長和騎行者對其的充分理解。

加州綜合交通系統顯示，2018年至2023年間，與電動自行車相關的受傷人數增加了18倍。舊金山加大的一項研究發現，從2017年到2022年，電動自行車造成的傷害每年翻一番，而電動滑板車造成的傷害每年增加45%。

繆爾健康中心（John Muir Health）急診室的羅德里格斯醫師（Dr. Russell Rodriguez）表示，他的創傷團隊接診的傷勢越來越類似於大型、高速車輛造成的傷害。「我們治療的神經系統和骨科損傷類型，與摩托車事故造成的損傷更為接近，」羅德里格斯說。

地方官員表示，隨著電動摩托車和電動自行車越來越普遍，尤其是年輕騎士駕駛時，相關投訴激增。「過去18個月裡，我收到的關於魯莽駕駛電動摩托車和電動自行車的郵件數量，超過了全市任何其他話題，」核桃溪市長威爾克(Kevin Wilk)說。居民反映，騎士們無視交通號誌，高速行駛，並在人行道和開放空間的步道上穿梭。

電動自行車賈格便宜，有人買來做改裝，馬力與速度不遜於摩托車。 (取自amazon...
電動自行車賈格便宜，有人買來做改裝，馬力與速度不遜於摩托車。 (取自amazon網站)

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