從舊金山到山景城再到核桃溪 戶外飲酒區成市中心復甦新解方

為帶動商業與夜間經濟，各地開始嘗試鬆綁公共空間使用規範，其中「戶外飲酒區」逐漸成為一項新興趨勢。(AI生成)

疫情後遠距工作改變通勤與消費模式，灣區 多座城市的市中心人流仍待回溫，為帶動商業與夜間經濟，各地開始嘗試鬆綁公共空間使用規範，其中「戶外飲酒區」逐漸成為一項新興趨勢。從舊金山 到山景城，再到仍在市府審議中的核桃 溪(Walnut Creek)，不同城市依時間推進與條件差異，發展出各自的操作模式。

較早以活動形式嘗試的是舊金山市區。近年透過街區封街、市集與節慶活動，在特定時段與範圍內開放戶外飲酒，搭配音樂表演與餐飲，營造人潮聚集的公共空間，這類以「活動導向」的作法，成為城市測試管理與民眾接受度的重要基礎。

制度更進一步的案例則出現在南灣的山景城。當地市議會於2026年4月通過在市中心設立戶外飲酒區，範圍以Castro Street為核心，但採取活動「期間限定」的方式運作。市府規畫僅在特定大型活動如FIFA世界盃期間開放，允許民眾於指定區域內飲酒，在法規上可於每天上午8時至晚間11時、每周七天運作，但市府人員預期，實際活動多半僅會在部分時段進行，而非長時間全面使用，透過空間與時間的控管，兼顧商業活絡與公共秩序。

而最新跟進的則是位於東灣的核桃溪。市府正研擬設立「娛樂區」，同樣以活動為主軸推動，而非日常全面開放；根據目前規畫，娛樂區預計配合吸引數千人參與的Locust Street Festival等大型活動期間試行，全年啟動次數預估約為兩次，讓民眾可在指定範圍內攜帶並飲用由店家提供的酒精飲品。

核桃溪市長威爾克(Kevin Wilk)表示，娛樂區啟動時將比照既有大型活動配置維安人力，在場域周邊安排人員，以確保若出現突發狀況能即時應對與處理。目前相關計畫仍在審議階段，市議會預計於未來數週內進行最終表決，若順利通過，首個娛樂區最快可望於今年夏季試行上路。

這類政策的推動，也與加州近年法規鬆綁有關，2024年通過的SB 969法案，授權地方政府畫設「娛樂區」，允許民眾在特定區域內合法拿著酒精飲品在公共街道上行走。從舊金山的活動型開放，到山景城的限時限區，再到核桃溪以節慶試行的規畫，戶外飲酒區正逐步成為灣區城市活化市中心的多元手段之一。