市長話金山／訪姐妹市上海、首爾 收穫滿滿

羅偉市長與上海市長龔正會面。（市長辦公室供圖）

各位「世界日報 」讀者們，周末愉快！

本期專欄，我很高興能和大家分享，我剛剛結束了作為舊金山 市長的首個國際訪問行程。這次我選擇了亞洲的兩座姐妹城市——上海與首爾，而在這短短的四天半行程中，我們馬不停蹄，收穫滿滿。

會2城市長 鞏固姐妹市關係

正如在出發前就和大家分享，之所以選擇上海與首爾作為這次出訪的城市，就是為了鞏固我們姐妹城市的關係。

這次旅程我分別與兩城的市長見面。與上海市長龔正會談並且簽署了新一輪的合作交流備忘錄，未來我們兩個城市會繼續在學生交流、城市管理以及文化藝術上有更多的合作交流。

今年也恰逢舊金山與首爾姐妹城市50週年，我們這次也遠渡重洋帶去了一塊意義特殊的石頭——1906年大地震後市府大樓用於重建的石頭，贈予首爾政府安放在友誼紀念花園中。

簽7備忘錄 推藝術文化交流

這次出訪的第二個目的是推動藝術文化交流，我們代表團一共簽署了：

．舊金山音樂學院與上海音樂學院合作備忘錄：推動師生互訪交流、合作表演及音樂研究。

．加州科學博物館與上海科技博物館合作備忘錄：擴大合作展覽項目，例如在加州科學博物館展覽恐龍等，加強科學研究交流。

．舊金山歌劇院與上海大歌劇院合作備忘錄：加強劇目的合作創作、藝術家互訪表演等。

．舊金山芭蕾舞劇團與上海國際藝術節中心合作備忘錄：探討如何將舊金山芭蕾舞團帶到上海國際藝術節進行表演。

．舊金山市府與南韓美國商會合作備忘錄：加強舊金山與南韓之間的商貿與投資往來。

．舊金山現代藝術博物館與南韓國家現代美術館合作備忘錄：加強兩個機構之間的展覽交流以及藝術及學術的合作項目。

．亞洲博物館與南韓國家博物館合作備忘錄：推廣文化合作、擴大學術交流等。

未來大家會看到舊金山的博物館，有更多來自這兩座城市的特色展覽，我們的學生與藝術家，也能更頻繁地登上亞洲的舞台。

金山復甦 各界感興趣盼合作

這次旅程我最大的體會是，大家對舊金山都充滿興趣，非常希望與舊金山合作與加強交流，這個也是我們的願望。我一路走來，一直對大家說，舊金山已經在復甦，無論他是否來過，舊金山依然是必到之處。

我很期待能看到這次旅程中我們所有的交流能能在未來開花結果。

舊金山市長羅偉一行到訪上海歌劇院。（市長辦公室供圖）

羅偉市長訪問首爾，參觀當地的棒球比賽。（市長辦公室供圖）

舊金山芭蕾舞劇團與上海國際藝術節中心簽署合作備忘錄。（市長辦公室供圖）