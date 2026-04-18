聖荷西市中心的希爾頓Signia酒店 最快下半年出售

聖荷西市中心的希爾頓Signia酒店（Signia by Hilton）。(谷歌地圖)

聖荷西 市中心的希爾頓Signia酒店經歷長期衰退，貸款 機構在法拍後考慮出售飯店，但會在灣區 大型活動與運動賽事都結束之後進行，應該是今年下半年。

從6月到7月初，聖塔克拉拉的李維體育場（Levi′s Stadium）將舉辦六場國際足總世界盃（FIFA World Cup）比賽，這些賽事有望進一步提振南灣地區的旅館業。

聖荷西信使報報導，一家貸款機構希望出售位於聖荷西市中心的希爾頓Signia酒店（Signia by Hilton），此前該機構已透過止贖程序（foreclosure）收回了這家酒店。然而，這家金融公司希望先從該地區舉辦的大型活動和體育賽事中獲利。

BrightSpire Capital在2月18日與華爾街分析師舉行的電話會議上表示，位於170 South Market Street的這家酒店可能在未來幾個月內被掛牌出售。這次電話會議旨在討論公司第四季度的財務表現。「我們確實想出售這項資產，」BrightSpire執行長馬澤伊（Michael Mazzei）告訴分析師。

在貸款機構透過法拍程序收回該物業後，BrightSpire最終成為這家旅館的擁有者。在此次交易中，這棟擁有541間客房的飯店大樓的估值為8000萬美元，比BrightSpire提供的1.34億美元貸款少了41%。

「今年我們在聖荷西有很多活動和運動賽事正在進行，這些將有助於提升希爾頓旗下Signia酒店的現金流，」馬澤伊說， 「所以我認為我們更傾向於在今年下半年出售這家酒店。」

與分析師的電話會議是在2月8日美足聯盟NFL超級盃在聖塔克拉拉舉行後的幾天召開的，這場NFL冠軍賽為酒店帶來了良好收益。「賽事非常成功，」馬澤伊說，「員工們出色地應對了客流量。」聖荷西也在SAP中心舉行的NCAA男子大學籃球錦標賽「瘋狂三月」中受益。此外，Nvidia輝達公司3月也在市中心的會議中心舉辦了一場大型會議。