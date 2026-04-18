我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

川普：22日談不攏恐結束停火 濃縮鈾一定拿

聖荷西市中心的希爾頓Signia酒店 最快下半年出售

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖荷西市中心的希爾頓Signia酒店（Signia by Hilton）。(谷歌...
聖荷西市中心的希爾頓Signia酒店（Signia by Hilton）。(谷歌地圖)

聖荷西市中心的希爾頓Signia酒店經歷長期衰退，貸款機構在法拍後考慮出售飯店，但會在灣區大型活動與運動賽事都結束之後進行，應該是今年下半年。

從6月到7月初，聖塔克拉拉的李維體育場（Levi′s Stadium）將舉辦六場國際足總世界盃（FIFA World Cup）比賽，這些賽事有望進一步提振南灣地區的旅館業。

聖荷西信使報報導，一家貸款機構希望出售位於聖荷西市中心的希爾頓Signia酒店（Signia by Hilton），此前該機構已透過止贖程序（foreclosure）收回了這家酒店。然而，這家金融公司希望先從該地區舉辦的大型活動和體育賽事中獲利。

BrightSpire Capital在2月18日與華爾街分析師舉行的電話會議上表示，位於170 South Market Street的這家酒店可能在未來幾個月內被掛牌出售。這次電話會議旨在討論公司第四季度的財務表現。「我們確實想出售這項資產，」BrightSpire執行長馬澤伊（Michael Mazzei）告訴分析師。

在貸款機構透過法拍程序收回該物業後，BrightSpire最終成為這家旅館的擁有者。在此次交易中，這棟擁有541間客房的飯店大樓的估值為8000萬美元，比BrightSpire提供的1.34億美元貸款少了41%。

「今年我們在聖荷西有很多活動和運動賽事正在進行，這些將有助於提升希爾頓旗下Signia酒店的現金流，」馬澤伊說， 「所以我認為我們更傾向於在今年下半年出售這家酒店。」

與分析師的電話會議是在2月8日美足聯盟NFL超級盃在聖塔克拉拉舉行後的幾天召開的，這場NFL冠軍賽為酒店帶來了良好收益。「賽事非常成功，」馬澤伊說，「員工們出色地應對了客流量。」聖荷西也在SAP中心舉行的NCAA男子大學籃球錦標賽「瘋狂三月」中受益。此外，Nvidia輝達公司3月也在市中心的會議中心舉辦了一場大型會議。

灣區 貸款 聖荷西

上一則

藥物過量致死率 舊金山排全美第2

下一則

FBI金山經文處談反詐騙 假公安、投資詐騙最常見

延伸閱讀

市中心破敗建築成隱憂 聖荷西加強整治

市中心破敗建築成隱憂 聖荷西加強整治
整修回歸 聖荷西Arena Green迎人潮

整修回歸 聖荷西Arena Green迎人潮
聖荷西南區舊Walmart將建匹克球館 今夏開放

聖荷西南區舊Walmart將建匹克球館 今夏開放
超級盃熱潮 未顯著提振灣區機場客流量

超級盃熱潮 未顯著提振灣區機場客流量
校際大賽和超級盃

校際大賽和超級盃

熱門新聞

英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
戴錡（中）為校園民歌50演出團隊到訪召開媒體見面會。（受訪者供圖）

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

2026-04-15 20:52
30美元一頓午餐，可能成為灣區人必須接受的新現實。示意圖。(取自Pexels網站)

午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

2026-04-16 14:20
聖塔克拉拉縣應對遊民問題的援助計畫「目的地：家園」，已獲廣泛認可，即將擴展至全加州甚至全美。(取自「Destination:Home」臉書)

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

2026-04-14 02:20
輝達（Nvidia）公司高管蕭奎斯特（Debora Shoquist）捐贈近2500萬美元，給聖塔克拉拉大學作為成立AI應用中心的經費。（路透）

聖塔克拉拉大學獲2500萬鉅款 來自Nvidia副總裁

2026-04-15 02:20

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半