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佛利蒙現狂犬病蝙蝠 當局挨戶提醒防擴散

記者王湘涵╱佛利蒙報導
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Yuma Myotis(尤馬鼠耳蝠)是阿拉米達縣常見的狂犬病帶原蝙蝠之一。(翻攝...
Yuma Myotis(尤馬鼠耳蝠)是阿拉米達縣常見的狂犬病帶原蝙蝠之一。(翻攝自維基百科)

加州佛利蒙住宅區出現狂犬病陽性案例，根據NBC灣區新聞報導，Glenmoor社區一處民宅發現的死亡蝙蝠，經檢測確認帶有狂犬病病毒。雖未造成感染，當局仍啟動逐戶通知，強化社區防範。

該蝙蝠於上周日被社區居民發現，並通報阿拉米達縣病媒管制局處理，檢體送交阿拉米達縣公共衛生局後，於4月1日確認對狂犬病呈陽性反應。

佛利蒙警察局表示，目前未發現人員或動物暴露於病毒，也沒有其他病例出現；儘管風險受控，相關單位仍已進入社區逐戶通知，提醒居民留意潛在接觸風險。消息傳出後，部分居民已提高警覺，特別注意孩童與寵物的活動範圍，也開始檢查住家門窗與車庫，避免野生動物進入室內空間。

專家指出，蝙蝠屬於哺乳類動物，是加州最常見的狂犬病野生帶原者之一，在阿拉米達縣境內共有八種蝙蝠，皆可能感染並傳播病毒；由於蝙蝠體型小、活動於夜間，且有時會棲息於屋簷、閣樓或牆體縫隙，加上其咬傷傷口細微，一旦誤入住宅空間，民眾可能在不自覺的情況下暴露於風險之中。其他如浣熊、狐狸與臭鼬等野生動物雖也可能帶原，但情況相對少見，一般常見的鼠類與兔類則幾乎不會傳播狂犬病。

除了蝙蝠外，其他野生動物甚至禽鳥，也可能因環境因素誤入住宅，例如從門窗飛入或藏身屋簷、閣樓與車庫。官方建議，民眾遇到此類情況應避免徒手接觸或驅趕，可先將動物限制於單一空間，並聯繫相關單位處理，以降低受傷或感染風險。

當局呼籲，居民應避免接觸野生動物，並確保寵物完成疫苗接種；若發現動物出現異常行為，如行動困難或飛行失常，應立即通報。如民眾懷疑曾接觸或被咬傷，可聯繫阿拉米達縣衛生局急性傳染病科專線（510-267-3250）諮詢，並盡速就醫；若涉及寵物暴露風險，則可致電佛利蒙動物服務處（510-790-6635）或聯絡獸醫進一步處理。

Little Brown Bat(小棕蝠)也是阿拉米達縣常見的狂犬病帶原蝙蝠之一...
Little Brown Bat(小棕蝠)也是阿拉米達縣常見的狂犬病帶原蝙蝠之一。(翻攝自維基百科)

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