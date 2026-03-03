我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

貧富家庭混合社區生活品質高 這些地區經濟最多元

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

舊金山灣區已成為一個財富快速成長、貧富差距驚人的地區，億萬富豪們居住的地方離一些最貧困的地方可能僅咫尺之遙。以南灣巴洛阿圖為例，這個過去曾經多元化的社區如今變得異常富裕，住房需求迫使工薪家庭不斷遷出。

這個現象引發一個問題：在灣區，是否仍有富人和窮人比鄰而居的地方？研究發現，貧富家庭混合社區的生活品質反而較高。

為了探討灣區貧富家庭混合社區是否仍然存在，舊金山紀事報分析了灣區約1800個人口普查區2020年到2024年的收入數據。利用這些數據，紀事報計算了一個名為「熵」（entropy）的統計指標，來衡量每個社區的家庭收入分布情形。確切來說，就是將家庭年收入分為五個區段：5萬美元以下、5萬到10萬美元、10萬到15萬美元、15萬到20萬美元和20萬美元以上。結果發現，灣區目前仍有許多社區的家庭收入非常多元化。

分析結果顯示，人口密度較低地區的家庭收入差異普遍較小，通常是環繞著東灣和南灣主要城市的山坡富裕社區，像是薩拉度加（Saratoga）、奧倫達（Orinda）和塢德賽（Woodside），當地大部分家庭年收入都在20萬美元以上。

像是佛利蒙和山景城等富裕程度稍微遜色的城市，情況也愈來愈像上述社區。這些城市擁有優秀學區、舒適住宅、靠近科技就業中心等優勢，居民收入相對較高。

與此同時，學者表示，灣區一些地區仍是或已變成工薪家庭與高收入家庭比鄰而居的地方，在其他條件相同的情況下，生活品質更優於人人相同的社區。

韋恩州立大學（Wayne State University）退休城市經濟學家加爾斯特（George Galster）表示，低收入居民受益於與富人為鄰，因為富人更有能力要求更好的社區服務和設施。但加爾斯特表示，富人也同時受益。他說：「試想，如果所有低收入人士都居住在城市邊緣，必須長途通勤，那會是什麼景象？可能有損勞動力和空氣品質。」

數據顯示，屋崙的亞當斯角（Adams Point）是東灣經濟最多元化的社區，當地五個收入等級家庭的比例幾乎相同，族裔多元性也較平衡，居民平均年齡只有約35歲；南灣收入結構最均衡的社區是聖荷西的龜岩公園（Turtle Rock Park），但居民幾乎全是亞裔和西語裔；舊金山收入結構最均衡的是波度拉區（Portola），居民族裔和平均年齡與龜岩公園類似。

然而，灣區經濟最多元化的社區並非位於大城市中，而是在風景如畫的蘇諾瑪谷（Sonoma Valley）。這個社區位於蘇諾瑪市中心以西，住宅類型從露營車到山坡豪宅都有，這些家庭的共同點是居民大多是白人（79%），而且平均年齡較大（67歲）。

世報陪您半世紀

灣區

上一則

華埠都板街翻新 工務局傾聽民意

延伸閱讀

前爾灣市長姜石熙參選市議員 融合聯邦經驗 拚再為社區服務

前爾灣市長姜石熙參選市議員 融合聯邦經驗 拚再為社區服務
「法國洗衣房」主廚 砲轟揚特維爾住房計畫

「法國洗衣房」主廚 砲轟揚特維爾住房計畫
高資產族布局內華達 稅務與營商環境成關鍵推手

高資產族布局內華達 稅務與營商環境成關鍵推手
報告指出 矽谷資本膨脹失衡 貧富差距加劇

報告指出 矽谷資本膨脹失衡 貧富差距加劇
百萬房價逼人上車為家 加州「車居族」激增成新常態

百萬房價逼人上車為家 加州「車居族」激增成新常態

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20
與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
華裔青年Colin Kang住在佛利蒙，剛從聖荷西州大提前畢業，前程似錦，雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，不幸遇到意外過世。(取自Gofundme網站)

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

2026-02-25 01:20

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套