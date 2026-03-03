貧富家庭混合社區生活品質高 這些地區經濟最多元

專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

舊金山灣區 已成為一個財富快速成長、貧富差距驚人的地區，億萬富豪們居住的地方離一些最貧困的地方可能僅咫尺之遙。以南灣巴洛阿圖為例，這個過去曾經多元化的社區如今變得異常富裕，住房需求迫使工薪家庭不斷遷出。

這個現象引發一個問題：在灣區，是否仍有富人和窮人比鄰而居的地方？研究發現，貧富家庭混合社區的生活品質反而較高。

為了探討灣區貧富家庭混合社區是否仍然存在，舊金山紀事報分析了灣區約1800個人口普查區2020年到2024年的收入數據。利用這些數據，紀事報計算了一個名為「熵」（entropy）的統計指標，來衡量每個社區的家庭收入分布情形。確切來說，就是將家庭年收入分為五個區段：5萬美元以下、5萬到10萬美元、10萬到15萬美元、15萬到20萬美元和20萬美元以上。結果發現，灣區目前仍有許多社區的家庭收入非常多元化。

分析結果顯示，人口密度較低地區的家庭收入差異普遍較小，通常是環繞著東灣和南灣主要城市的山坡富裕社區，像是薩拉度加（Saratoga）、奧倫達（Orinda）和塢德賽（Woodside），當地大部分家庭年收入都在20萬美元以上。

像是佛利蒙和山景城等富裕程度稍微遜色的城市，情況也愈來愈像上述社區。這些城市擁有優秀學區、舒適住宅、靠近科技就業中心等優勢，居民收入相對較高。

與此同時，學者表示，灣區一些地區仍是或已變成工薪家庭與高收入家庭比鄰而居的地方，在其他條件相同的情況下，生活品質更優於人人相同的社區。

韋恩州立大學（Wayne State University）退休城市經濟學家加爾斯特（George Galster）表示，低收入居民受益於與富人為鄰，因為富人更有能力要求更好的社區服務和設施。但加爾斯特表示，富人也同時受益。他說：「試想，如果所有低收入人士都居住在城市邊緣，必須長途通勤，那會是什麼景象？可能有損勞動力和空氣品質。」

數據顯示，屋崙的亞當斯角（Adams Point）是東灣經濟最多元化的社區，當地五個收入等級家庭的比例幾乎相同，族裔多元性也較平衡，居民平均年齡只有約35歲；南灣收入結構最均衡的社區是聖荷西的龜岩公園（Turtle Rock Park），但居民幾乎全是亞裔和西語裔；舊金山收入結構最均衡的是波度拉區（Portola），居民族裔和平均年齡與龜岩公園類似。

然而，灣區經濟最多元化的社區並非位於大城市中，而是在風景如畫的蘇諾瑪谷（Sonoma Valley）。這個社區位於蘇諾瑪市中心以西，住宅類型從露營車到山坡豪宅都有，這些家庭的共同點是居民大多是白人（79%），而且平均年齡較大（67歲）。