冬奧／劉美賢談奪金心法:失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

舊金山教堂遭塗納粹符號 51歲前科男落網

記者王子涵╱舊金山報導
遭破壞的地點為舊金山基督復臨安息日會中央教堂，警員到場後發現牆面仍留有新鮮油漆。（谷歌街景）
舊金山警方表示，一名男子涉嫌在Pacific Heights一間教堂外牆塗寫納粹標誌及仇恨字句，於上周六遭警方當場逮捕。

警方指出，2月28日上午8時45分接獲報案，稱位於California街2800號路段的一間教堂出現塗鴉。警員到場後發現牆面仍留有新鮮油漆，隨即逮捕51歲男子穆薩（Sadat Mousa）。警方估計，相關破壞造成的損失超過2萬元。

遭破壞的地點為舊金山基督復臨安息日會中央教堂（San Francisco Seventh-day Adventist Church-Central）。截至周日，教堂方面尚未對事件發表評論。

舊金山警察局長劉力一（Derrick Lew）在聲明中表示：「這類充滿仇恨的行為，在我們城市絕不被容忍。我們將盡一切努力保護社區，並確保此案獲得公正處理。」他同時感謝員警迅速行動並完成逮捕。

警方表示，穆薩目前被收押於舊金山縣監獄，面臨重罪毀損財物並加重仇恨犯罪指控、在私人財產上褻瀆十字架的恐怖行為罪名，以及持有塗鴉工具等指控。

紀錄顯示，穆薩過去曾與執法單位有接觸，包括在2010年一起家庭暴力案件中，因對家人發出暴力威脅而被判入獄。

目前其保釋金設定為10萬元。

