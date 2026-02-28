加大2026秋季班申請數 創新高

加大2026學年秋季班申請人數創歷史新高。圖為柏克萊加大校園。(取自柏克萊加大臉書)

最新數據顯示，今年有近25萬2000名來自高中和社區學院學生、申請入學加州大學 2026年秋季班。此一數字超過往年，也打破2022年創下紀錄、比之前紀錄增加209人。

其中，大部分申請人是高中生。但來自加州本地的高中生、是唯一申請人數較去年下降的群體，儘管降幅僅0.5%、減少685人。其餘占申請總數18%以上的申請者，是希望轉學進入加大並獲取加大學位的社區學院或大學在學學生，其申請人數也創下新高、達4萬6313人。

「舊金山紀事報」報導，加大25日聲明表示，特別樂見社區學院轉學申請數量創下歷史新高。潛在學生持續對申請加大的興趣，顯示加大需要強力公共投資，以繼續達到招生目標。

柏克萊加大 (UC Berkeley)今年的申請人數、比去年增加超過9000名學生，其中，希望轉學學生增加12%、高中生申請人數也增加5%。

柏克萊加大校方發言人吉爾摩(Janet Gilmore)表示，柏克萊享有高度聲譽，高競爭錄取流程僅有11%申請人可被錄取，不但沒有嚇走學生，反而吸引更多學生申請，至少今年是如此。她說，去年秋季，柏克萊加大榮獲兩項諾貝爾獎，並在各種排名再次被評比為全美最佳公立大學，這些因素可能促成申請人數增加。

聖他克魯茲 加大(UC Santa Cruz)今年申請人數增幅最大、新增1萬3094份申請，其中包括高中生申請人數增加19%、轉學生申請人數增加5%。

聖他克魯茲加大的申請競爭程度低於柏克萊加大，錄取率約70%。目前尚不清楚，聖他克魯茲加大是否像麥賽德加大(UC Merced)去年對其申請系統進行調整、促使申請人數激增45%。

麥賽德加大去年主動邀請所有申請過該校以外的其他加大分校學生、重新考慮並申請該校，並且完全免除申請費用。此策略奏效，那些之前未考慮過這所最偏遠加大分校的學生積極回應、申請人數增加45%。不過，麥賽德加大今年申請情況則不如去年熱烈，新生申請人數下降近2%，相當於減少867人。然而，希望轉學的學生人數卻大幅增加24%。總體而言，麥賽德加大今年收到的申請總數、比去年增加352份。

數據顯示，儘管今年加州高中生的申請人數減少，但來自全美各地的申請人數、卻增加近2%，相當於增加744份申請。國際高中生的申請人數基本上持平，來自其他國家的申請人數僅增加17人。此外，雖然今年申請加大學生人數增加，但國際轉學生的申請人數，則下降3.4%至4273人。

今年新生申請者中、來自加州低收入家庭的比例上升44%，去年為41%。家中第一位上大學的申請者比例，則自去年42.2%下降至41.7%。來自加州的所有申請人中，最大族裔群體是拉丁裔，其占新生申請者39%、占希望轉學進入加大學生的34%。

加大部分校區已通知申請者是否被錄取。所有新生申請者應在3月底前收到通知，而轉學生則需等到4月底。