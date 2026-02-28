我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

憂科技監控成ICE執法利器 金山專家籲守住社區信任

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
監控科技與ICE執法成焦點，舊金山專家籲守住社區信任。（記者李怡/攝影）
監控科技與ICE執法成焦點，舊金山專家籲守住社區信任。（記者李怡/攝影）

在全美移民執法升溫之際，美國社區媒體American Community Media（ACoM）27日在舊金山舉辦「No Place Left to Hide（無處可藏）」實體媒體簡報會，邀請法律、政策與媒體界人士，探討監控科技快速擴張對移民社區和言論自由的影響。主辦方指出，當街頭攝影機、車牌辨識與臉部辨識系統愈來愈普遍，社區最關心的是：這些資料會被誰使用，又是否會流向聯邦執法機構。

近來聯邦移民政策與資料搜集權限引發的廣泛爭議。與會者指出，外界往往只看到（ICE）的突擊行動，卻忽略背後更深層的資料整合問題，包括要求科技公司提供網路使用者身分、索取州政府投票與公共福利資料等。

談及ICE現況，與會專家表示，雖然舊金山尚未出現其他城市的大規模執法行動，但資料共享的潛在風險仍令移民家庭不安。ACLU律師指出，聯邦部門曾透過行政傳票要求科技平台交出批評移民政策者的身分。專家強調，在數位時代，掌握足夠資料即可拼湊個人行蹤，這種能力本身就值得警惕。

前舊金山第3區市議員佩斯金（Aaron Peskin）回顧，2019年舊金山通過監控科技條例，要求市府部門公開說明監控工具用途、資料保存期限與共享對象，並禁止使用臉部辨識技術。他表示，安全與公民權利之間存在張力，但政府必須在陽光下討論監控政策，讓市民有監督權。

其他講者也提出警告。東灣移民倡議者Rebecca Gerny指出，移民社區需要的是能安心求助的城市，而不是擔心資料被轉交聯邦。ACLU北加州律師Jacob Snow則表示，長期保存車牌與影像資料，足以重建一個人的生活軌跡。資深記者Tim Redmond提醒，若削弱監督機制，相關規範恐流於形式。

與會者認為，這場討論對移民社區格外重要。對許多家庭而言，擔心的不只是ICE是否上門，而是日常生活留下的數位足跡，會否在未來成為風險。專家呼籲社區持續關注地方立法與政策變化，要求政府清楚交代資料如何採集、保存與共享，才能在追求治安的同時，守住基本的隱私與信任。

監控科技與ICE執法成焦點，舊金山專家籲守住社區信任。（記者李怡/攝影）
監控科技與ICE執法成焦點，舊金山專家籲守住社區信任。（記者李怡/攝影）
監控科技與ICE執法成焦點，舊金山專家籲守住社區信任。（記者李怡/攝影）
監控科技與ICE執法成焦點，舊金山專家籲守住社區信任。（記者李怡/攝影）
監控科技與ICE執法成焦點，舊金山專家籲守住社區信任。（記者李怡/攝影）
監控科技與ICE執法成焦點，舊金山專家籲守住社區信任。（記者李怡/攝影）
監控科技與ICE執法成焦點，舊金山專家籲守住社區信任。（記者李怡/攝影）
監控科技與ICE執法成焦點，舊金山專家籲守住社區信任。（記者李怡/攝影）
監控科技與ICE執法成焦點，舊金山專家籲守住社區信任。（記者李怡/攝影）
監控科技與ICE執法成焦點，舊金山專家籲守住社區信任。（記者李怡/攝影）

世報陪您半世紀

移民 舊金山 ICE

上一則

舊金山高等法院書記員罷工 近200人上街抗議

下一則

加大、州大申請標準 灣區高中生達標率居冠

延伸閱讀

舊金山高等法院書記員罷工 近200人上街抗議

舊金山高等法院書記員罷工 近200人上街抗議
輕罪前科被ICE拘留 持綠卡加拿大公民稱待遇比殺人犯還糟

輕罪前科被ICE拘留 持綠卡加拿大公民稱待遇比殺人犯還糟
川普致電曼達尼「很快釋放」哥大遭ICE拘留學生獲釋

川普致電曼達尼「很快釋放」哥大遭ICE拘留學生獲釋
布碌崙羊頭灣建成癮治療中心？社區委員會反對

布碌崙羊頭灣建成癮治療中心？社區委員會反對
北皇后區警局增設呼聲再起 109分局人手減少 社區憂治安壓力加劇

北皇后區警局增設呼聲再起 109分局人手減少 社區憂治安壓力加劇

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋