憂科技監控成ICE執法利器 金山專家籲守住社區信任

監控科技與ICE執法成焦點，舊金山專家籲守住社區信任。（記者李怡/攝影）

在全美移民 執法升溫之際，美國社區媒體American Community Media（ACoM）27日在舊金山 舉辦「No Place Left to Hide（無處可藏）」實體媒體簡報會，邀請法律、政策與媒體界人士，探討監控科技快速擴張對移民社區和言論自由的影響。主辦方指出，當街頭攝影機、車牌辨識與臉部辨識系統愈來愈普遍，社區最關心的是：這些資料會被誰使用，又是否會流向聯邦執法機構。

近來聯邦移民政策與資料搜集權限引發的廣泛爭議。與會者指出，外界往往只看到（ICE ）的突擊行動，卻忽略背後更深層的資料整合問題，包括要求科技公司提供網路使用者身分、索取州政府投票與公共福利資料等。

談及ICE現況，與會專家表示，雖然舊金山尚未出現其他城市的大規模執法行動，但資料共享的潛在風險仍令移民家庭不安。ACLU律師指出，聯邦部門曾透過行政傳票要求科技平台交出批評移民政策者的身分。專家強調，在數位時代，掌握足夠資料即可拼湊個人行蹤，這種能力本身就值得警惕。

前舊金山第3區市議員佩斯金（Aaron Peskin）回顧，2019年舊金山通過監控科技條例，要求市府部門公開說明監控工具用途、資料保存期限與共享對象，並禁止使用臉部辨識技術。他表示，安全與公民權利之間存在張力，但政府必須在陽光下討論監控政策，讓市民有監督權。

其他講者也提出警告。東灣移民倡議者Rebecca Gerny指出，移民社區需要的是能安心求助的城市，而不是擔心資料被轉交聯邦。ACLU北加州律師Jacob Snow則表示，長期保存車牌與影像資料，足以重建一個人的生活軌跡。資深記者Tim Redmond提醒，若削弱監督機制，相關規範恐流於形式。