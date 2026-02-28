憂科技監控成ICE執法利器 金山專家籲守住社區信任
在全美移民執法升溫之際，美國社區媒體American Community Media（ACoM）27日在舊金山舉辦「No Place Left to Hide（無處可藏）」實體媒體簡報會，邀請法律、政策與媒體界人士，探討監控科技快速擴張對移民社區和言論自由的影響。主辦方指出，當街頭攝影機、車牌辨識與臉部辨識系統愈來愈普遍，社區最關心的是：這些資料會被誰使用，又是否會流向聯邦執法機構。
近來聯邦移民政策與資料搜集權限引發的廣泛爭議。與會者指出，外界往往只看到（ICE）的突擊行動，卻忽略背後更深層的資料整合問題，包括要求科技公司提供網路使用者身分、索取州政府投票與公共福利資料等。
談及ICE現況，與會專家表示，雖然舊金山尚未出現其他城市的大規模執法行動，但資料共享的潛在風險仍令移民家庭不安。ACLU律師指出，聯邦部門曾透過行政傳票要求科技平台交出批評移民政策者的身分。專家強調，在數位時代，掌握足夠資料即可拼湊個人行蹤，這種能力本身就值得警惕。
前舊金山第3區市議員佩斯金（Aaron Peskin）回顧，2019年舊金山通過監控科技條例，要求市府部門公開說明監控工具用途、資料保存期限與共享對象，並禁止使用臉部辨識技術。他表示，安全與公民權利之間存在張力，但政府必須在陽光下討論監控政策，讓市民有監督權。
其他講者也提出警告。東灣移民倡議者Rebecca Gerny指出，移民社區需要的是能安心求助的城市，而不是擔心資料被轉交聯邦。ACLU北加州律師Jacob Snow則表示，長期保存車牌與影像資料，足以重建一個人的生活軌跡。資深記者Tim Redmond提醒，若削弱監督機制，相關規範恐流於形式。
與會者認為，這場討論對移民社區格外重要。對許多家庭而言，擔心的不只是ICE是否上門，而是日常生活留下的數位足跡，會否在未來成為風險。專家呼籲社區持續關注地方立法與政策變化，要求政府清楚交代資料如何採集、保存與共享，才能在追求治安的同時，守住基本的隱私與信任。
上一則
舊金山高等法院書記員罷工 近200人上街抗議
下一則