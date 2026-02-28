我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

北加州音樂教師協會 籌款音樂會4/26登場

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北加州華人音樂教師協會2月24日舉辦新春聚會，並公布2026年音樂會與美國國際音樂大賽（USIMC）計畫，期盼新的一年發展愈來愈好。（記者江碩涵／攝影）
北加州華人音樂教師協會2月24日舉辦新春聚會，並公布2026年音樂會與美國國際音樂大賽（USIMC）計畫，期盼新的一年發展愈來愈好。（記者江碩涵／攝影）

加州華人音樂教師協會2月24日舉辦新春聚會，並公布2026年音樂會與美國國際音樂大賽（USIMC）計畫，期盼新的一年發展愈來愈好。

著名製琴大師曹樹堃伉儷、理事長董冬冬、會長胡道遠、美國國際音樂基金會主席李玲，以及鄧文博、江嘉瑞等音樂家出席，與眾多音樂教育工作者，及青年音樂才俊齊聚一堂。

34年前成立的北加州華人音樂教師協會，目前擁有逾百名華人專業音樂家，涵蓋鋼琴、弦樂、聲樂、作曲及中國傳統樂器等領域。作為非營利組織，協會長期致力於推廣音樂教育、促進藝術交流與學術研討，為灣區音樂學子與教育者搭建互動平台，提升華人音樂家在國際舞台的能見度。

胡道遠表示，感謝教師們過去一年對協會的支持新學年將持續舉辦學生音樂會、教師講座、季度聯誼及教學分享，同時拓展AI教育與青少年心理等跨領域議題，協助教師全面成長。

北加州音樂教師協會4月26日晚間7時將在聖塔克拉拉大學舉辦慈善籌款音樂會，VIP票價為35美元。音樂會匯聚教師與學生，呈現獨奏、重奏合唱、獨唱、音樂劇等多個藝術類別，為未來音樂教育與學術活動籌募經費。參演者們將以真摯的藝術表達和精湛的專業水準，展現北加州音樂教育的活力與成果。

作為北加州音樂教育的重要平台，北加州音樂教師協會長期致力於推動專業發展、支持青年音樂人才成長，並為教師與學生搭建更廣闊的藝術舞台。這次的慈善籌款音樂會不僅是一場音樂盛會，更是一份對教育事業的承諾與支持，歡迎對音樂有興趣的民眾購票參與音樂會，更多細節可以上網了解，網址為https://cmtanc.vbotickets.com/event/2026_USIMC_Fundraising_Concert/187093。

北加州音樂教師協會4月26日將在聖塔克拉拉大學舉辦慈善籌款音樂會，匯聚教師與學生...
北加州音樂教師協會4月26日將在聖塔克拉拉大學舉辦慈善籌款音樂會，匯聚教師與學生，呈現獨奏、重奏合唱、獨唱、音樂劇等多個藝術類別。（主辦單位提供）

世報陪您半世紀

加州 北加 華人

上一則

舊金山高等法院書記員罷工 近200人上街抗議

下一則

加大、州大申請標準 灣區高中生達標率居冠

延伸閱讀

紐約愛樂中國新年音樂會 精采演出慶馬年

紐約愛樂中國新年音樂會 精采演出慶馬年
台裔音樂家王詠恩 曼哈頓音樂會分享原創歌曲

台裔音樂家王詠恩 曼哈頓音樂會分享原創歌曲
北加州中國企業協會 喜迎新年

北加州中國企業協會 喜迎新年
巴德學院春之聲音樂會 萬馬奔騰迎新春

巴德學院春之聲音樂會 萬馬奔騰迎新春
周末好去處╱布碌崙博物館新春活動、英國劍舞節、音樂會

周末好去處╱布碌崙博物館新春活動、英國劍舞節、音樂會

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋