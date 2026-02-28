北加州音樂教師協會 籌款音樂會4/26登場

北加州華人音樂教師協會2月24日舉辦新春聚會，並公布2026年音樂會與美國國際音樂大賽（USIMC）計畫，期盼新的一年發展愈來愈好。（記者江碩涵／攝影）

北加州華人 音樂教師協會2月24日舉辦新春聚會，並公布2026年音樂會與美國國際音樂大賽（USIMC）計畫，期盼新的一年發展愈來愈好。

著名製琴大師曹樹堃伉儷、理事長董冬冬、會長胡道遠、美國國際音樂基金會主席李玲，以及鄧文博、江嘉瑞等音樂家出席，與眾多音樂教育工作者，及青年音樂才俊齊聚一堂。

34年前成立的北加 州華人音樂教師協會，目前擁有逾百名華人專業音樂家，涵蓋鋼琴、弦樂、聲樂、作曲及中國傳統樂器等領域。作為非營利組織，協會長期致力於推廣音樂教育、促進藝術交流與學術研討，為灣區音樂學子與教育者搭建互動平台，提升華人音樂家在國際舞台的能見度。

胡道遠表示，感謝教師們過去一年對協會的支持新學年將持續舉辦學生音樂會、教師講座、季度聯誼及教學分享，同時拓展AI教育與青少年心理等跨領域議題，協助教師全面成長。

北加州音樂教師協會4月26日晚間7時將在聖塔克拉拉大學舉辦慈善籌款音樂會，VIP票價為35美元。音樂會匯聚教師與學生，呈現獨奏、重奏合唱、獨唱、音樂劇等多個藝術類別，為未來音樂教育與學術活動籌募經費。參演者們將以真摯的藝術表達和精湛的專業水準，展現北加州音樂教育的活力與成果。