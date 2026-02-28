灣景區槍擊命案 一死一重傷一未成年受波及

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
舊金山灣景區發生槍擊命案，一死一重傷 一未成年受波及。（記者李怡/攝影）
舊金山灣景警區（Bayview Police District）27日上午發生一起致命槍擊案，造成一人死亡、一人重傷，另有一名未成年者在事件中受傷。案件目前仍在調查中，尚未有人被捕。

根據舊金山警察局（SFPD）通報，2月27日上午約10時04分，警方接獲報案，指達科他街（Dakota St.）與25街交界處發生槍擊事件。警員趕抵現場後，發現兩名受害者身中槍傷，隨即展開急救並通知救護人員到場支援。

儘管急救人員全力搶救，其中一名受害者仍當場宣告不治；另一名傷者則被送往醫院救治，目前情況危急。警方在後續調查中得知，另有一名未成年受害者由他人送往本地醫院，經確認僅受表層傷勢，並未中槍。

案發後，警方封鎖現場進行蒐證，並呼籲民眾暫時避開相關路段，以利調查順利進行。本案由警局兇殺組（Homicide Detail）主導偵辦。

截至目前為止，尚未有嫌犯被捕。警方呼籲知情民眾提供線索，可致電415-575-4444，或發送簡訊至TIP411，並在訊息開頭註明「SFPD」。本案編號為260113251。

灣景區位於舊金山東南部，近年來治安問題持續受到社區關注。警方表示，將全力追查涉案嫌犯，並確保社區安全。

