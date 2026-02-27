我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

渴望人與人的互動 灣區方塊舞復興

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一度流行於灣區的方塊舞（square dancing），如今在年輕人與文化背景多元的族群中又在復興。(Copilot AI生成)
一度流行於灣區的方塊舞（square dancing），如今在年輕人與文化背景多元的族群中又在復興。(Copilot AI生成)

一度流行於灣區的方塊舞（square dancing），如今在年輕人與文化背景多元的族群中又在復興。

聖荷西信使報報導，周日傍晚，在柏克萊阿什肯納茲音樂舞蹈社區中心（Ashkenaz Music & Dance Community Center），幾十個人正像乒乓球一樣在房間裡跳來跳去。為期三天的巡迴音樂節「敢於跳方塊舞」即將落幕，人們旋轉、跺腳，盡情享受著歡樂時光。

一個像牧羊人一樣的男子站在台上，俯瞰著人群大喊：「帶上你的舞伴，來一場漫步！」人們排成一列，散開，又重新匯合。「剛才順序反了——不過很美，現在給水牛釘掌！（Now shoe the buffalo!）」

方塊舞如今在灣區又掀起了一股熱潮，這是「敢於跳方塊舞」十多年來首次在灣區舉辦，並受到了熱烈的歡迎。當這支舞團離開後，灣區各地還有許多當地團體將繼續跳舞，例如「幸運舞者」（Lucky Steppers）、「南灣廣場」（South Bay Squares）和「屋崙八人組」（Oaktown 8s）等俱樂部都會舉辦類似的活動。

根據屋崙音樂家兼方塊舞領舞員拉丁 (Evie Ladin) ，越來越多的人開始喜歡上方塊舞。拉丁表示，這種古老的舞蹈正風靡一時。就在幾周前，阿什肯納茲中心舉辦了一年一度的「魔戒主題方塊舞」服裝派對。拉丁也提到，就連谷歌也在組織員工定期跳方塊舞。

「我們看到大量新舞者和年輕一代，例如高中生和大學生，湧入這個圈子。這真是令人興奮，」她說。「很多人積極參與，他們渴望體驗人與人之間的互動，而且這種舞蹈幾乎不需要任何基礎就能上手。」

波格 (Mike Pogue) 是「搖滾小丑」(Rockin’ Jokers) 俱樂部的領舞員，該俱樂部每周在聖荷西的坎布里亞公園聯合衛理公會教堂舉辦方塊舞活動。「上世紀70年代真是鼎盛時期，對吧？那時候學方塊舞的人特別多，俱樂部也多得數不清。後來網路和Netflix出現了，方塊舞的受眾就少了很多。之後疫情來了，很多舞者搬去和孩子住得近一些，我們失去了更多舞者。2021年搖滾小丑舞團只剩下30人，但現在我們又恢復到大約100人，所以我們正在復甦。」

桑尼維爾居民波格 (Mike Pogue) 是「搖滾小丑」俱樂部的領舞員。 (r...
桑尼維爾居民波格 (Mike Pogue) 是「搖滾小丑」俱樂部的領舞員。 (rockinjokers.com)

世報陪您半世紀

灣區 屋崙 聖荷西

上一則

經文處新春團拜 僑界齊聚賀歲氣氛溫馨

下一則

Trader Joe’s 蟬聯金山最廉價超市 同款商品價格不到Bi-Rite一半

延伸閱讀

百萬房價逼人上車為家 加州「車居族」激增成新常態

百萬房價逼人上車為家 加州「車居族」激增成新常態
AMD砸1.5億 入股軟體公司Nutanix

AMD砸1.5億 入股軟體公司Nutanix
聖荷西、聯合市需求上升 安樂居將增設兩處長者照護中心

聖荷西、聯合市需求上升 安樂居將增設兩處長者照護中心
聯邦探員口罩禁令 聖荷西仍有效

聯邦探員口罩禁令 聖荷西仍有效
加州州長選舉 上演億萬富翁間的戰爭

加州州長選舉 上演億萬富翁間的戰爭

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
華裔青年Colin Kang住在佛利蒙，剛從聖荷西州大提前畢業，前程似錦，雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，不幸遇到意外過世。(取自Gofundme網站)

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

2026-02-25 01:20

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤