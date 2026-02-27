渴望人與人的互動 灣區方塊舞復興
一度流行於灣區的方塊舞（square dancing），如今在年輕人與文化背景多元的族群中又在復興。
聖荷西信使報報導，周日傍晚，在柏克萊阿什肯納茲音樂舞蹈社區中心（Ashkenaz Music & Dance Community Center），幾十個人正像乒乓球一樣在房間裡跳來跳去。為期三天的巡迴音樂節「敢於跳方塊舞」即將落幕，人們旋轉、跺腳，盡情享受著歡樂時光。
一個像牧羊人一樣的男子站在台上，俯瞰著人群大喊：「帶上你的舞伴，來一場漫步！」人們排成一列，散開，又重新匯合。「剛才順序反了——不過很美，現在給水牛釘掌！（Now shoe the buffalo!）」
方塊舞如今在灣區又掀起了一股熱潮，這是「敢於跳方塊舞」十多年來首次在灣區舉辦，並受到了熱烈的歡迎。當這支舞團離開後，灣區各地還有許多當地團體將繼續跳舞，例如「幸運舞者」（Lucky Steppers）、「南灣廣場」（South Bay Squares）和「屋崙八人組」（Oaktown 8s）等俱樂部都會舉辦類似的活動。
根據屋崙音樂家兼方塊舞領舞員拉丁 (Evie Ladin) ，越來越多的人開始喜歡上方塊舞。拉丁表示，這種古老的舞蹈正風靡一時。就在幾周前，阿什肯納茲中心舉辦了一年一度的「魔戒主題方塊舞」服裝派對。拉丁也提到，就連谷歌也在組織員工定期跳方塊舞。
「我們看到大量新舞者和年輕一代，例如高中生和大學生，湧入這個圈子。這真是令人興奮，」她說。「很多人積極參與，他們渴望體驗人與人之間的互動，而且這種舞蹈幾乎不需要任何基礎就能上手。」
波格 (Mike Pogue) 是「搖滾小丑」(Rockin’ Jokers) 俱樂部的領舞員，該俱樂部每周在聖荷西的坎布里亞公園聯合衛理公會教堂舉辦方塊舞活動。「上世紀70年代真是鼎盛時期，對吧？那時候學方塊舞的人特別多，俱樂部也多得數不清。後來網路和Netflix出現了，方塊舞的受眾就少了很多。之後疫情來了，很多舞者搬去和孩子住得近一些，我們失去了更多舞者。2021年搖滾小丑舞團只剩下30人，但現在我們又恢復到大約100人，所以我們正在復甦。」
