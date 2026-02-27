渴望人與人的互動 灣區方塊舞復興

一度流行於灣區的方塊舞（square dancing），如今在年輕人與文化背景多元的族群中又在復興。(Copilot AI生成)

聖荷西 信使報報導，周日傍晚，在柏克萊阿什肯納茲音樂舞蹈社區中心（Ashkenaz Music & Dance Community Center），幾十個人正像乒乓球一樣在房間裡跳來跳去。為期三天的巡迴音樂節「敢於跳方塊舞」即將落幕，人們旋轉、跺腳，盡情享受著歡樂時光。

一個像牧羊人一樣的男子站在台上，俯瞰著人群大喊：「帶上你的舞伴，來一場漫步！」人們排成一列，散開，又重新匯合。「剛才順序反了——不過很美，現在給水牛釘掌！（Now shoe the buffalo!）」

方塊舞如今在灣區又掀起了一股熱潮，這是「敢於跳方塊舞」十多年來首次在灣區舉辦，並受到了熱烈的歡迎。當這支舞團離開後，灣區各地還有許多當地團體將繼續跳舞，例如「幸運舞者」（Lucky Steppers）、「南灣廣場」（South Bay Squares）和「屋崙 八人組」（Oaktown 8s）等俱樂部都會舉辦類似的活動。

根據屋崙音樂家兼方塊舞領舞員拉丁 (Evie Ladin) ，越來越多的人開始喜歡上方塊舞。拉丁表示，這種古老的舞蹈正風靡一時。就在幾周前，阿什肯納茲中心舉辦了一年一度的「魔戒主題方塊舞」服裝派對。拉丁也提到，就連谷歌也在組織員工定期跳方塊舞。

「我們看到大量新舞者和年輕一代，例如高中生和大學生，湧入這個圈子。這真是令人興奮，」她說。「很多人積極參與，他們渴望體驗人與人之間的互動，而且這種舞蹈幾乎不需要任何基礎就能上手。」