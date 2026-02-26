舊金山擬廢「強制收現金法」愈5萬居民沒信用卡恐難付錢

我的頻道

記者王子涵╱舊金山報導
面對不同意見，孟達文表示目前正重新思考修法內容，「我聽到同僚與社區提出的擔憂」。(記者王子涵╱攝影)
舊金山2019年通過法案，規定大多數商家必須接受現金支付，不得僅限信用卡或金融卡交易。不過，隨著治安與營運成本等因素變化，市府目前正考慮廢除該法，引發社區對公平性與安全性的討論。

美國近期已停止生產1分硬幣，部分舊金山商家也希望進一步減少甚至取消現金交易。提出相關修法討論的市議長孟達文（Rafael Mandelman）表示，許多商家認為，只要店內有現金，就可能成為犯罪目標。

孟達文辦公室向ABC7電視台表示，自2019年強制商家收現政策上路以來，商家面臨實體威脅的風險增加約33%。他指出，在聽取選民意見後，開始考慮是否應讓小型商家自行決定是否採取全無現金模式。

位於卡斯楚區的Cliff's Variety商店長期接受現金，店主Asten坦言，遭遇搶劫的可能性「始終是心裡的一個擔憂」，但他也表示，店內上一次收銀機被搶已是50多年前。

儘管市長羅偉（Daniel Lurie）近期強調犯罪率下降，但聯邦準備銀行2019年的研究指出，店內不存放現金確實可降低內部與外部搶劫機會。另一方面，偽鈔問題也是商家面臨的現實挑戰。

俄羅斯山書店（Russian Hill Bookstore）店主曾潔西卡（Jessica Tsang）表示，每年都會遇到不同面額的偽鈔，因此店內必須透過照光或驗鈔筆逐一檢查。Cliff's Variety也採取類似措施，以防有人使用假鈔付款。

不過，多數受訪商家仍表示會繼續接受現金。曾潔西卡指出，顧客來自各種背景，她不希望因對方沒有信用卡而拒絕交易。

市府資料顯示，舊金山約有5%居民沒有支票或儲蓄帳戶，也沒有信用卡，約相當於5萬人，這些居民只能使用現金支付。相關數據來自市府金融賦權辦公室（Office of Financial Empowerment），該單位致力於鼓勵居民開立銀行帳戶。

2019年舊金山與柏克萊推動強制收現法時，支持者強調公平與包容性，認為社會不應排除只使用現金的群體。當年未遵守規定的商家可能面臨罰款。

曾參與柏克萊立法討論的專家卡拉斯科(Anthony Carrasco)表示，許多無家可歸者或曾無家可歸者沒有銀行帳戶，原因在於資金有限，維持最低存款門檻反而增加負擔。「對他們來說，開戶可能花費比得到的好處更多。」

他也指出，在危機時刻，現金仍具有重要作用。例如近期舊金山大停電影響約13萬人時，電子支付系統全面癱瘓，部分商家只能關門或改為現金交易。

卡拉斯科認為，如果商家失去管理與安全保管現金的能力，長遠而言可能造成更大問題。

面對不同意見，孟達文表示目前正重新思考修法內容，並希望爭取更多時間調整提案，以提高法案通過的可能性。

