表彰劉美賢 屋崙將舉辦全市慶祝活動

屋崙市府官員證實將舉辦一場全市慶祝活動，表彰在屋崙市滑冰中心訓練出來的奧運金牌得主劉美賢。(Oakland Ice Center Operated by Sharks Ice臉書)

屋崙 正準備舉辦一場盛大慶祝活動，表彰在屋崙市滑冰中心訓練出來的奧運 金牌得主劉美賢 (Alysa Liu)。

舊金山紀事報報導，屋崙市府官員日前證實，計畫舉辦全市慶祝活動，表彰20歲的花式滑冰選手劉美賢。她在米蘭奧運會創造歷史，成為24年來首位獲得女子單人滑冰奧運金牌的美籍女性。

屋崙市長芭芭拉李在Instagram發文表示：「屋崙市正計畫一場全市範圍的慶祝活動，以表彰奧運金牌得主與屋崙家鄉英雄劉美賢！」她的成就讓城市充滿驕傲，當局正在與她的團隊協調，確定慶祝活動的具體日期，讓全市民眾可一同慶祝。

市長辦公室表示，由於需要配合劉美賢的時間安排，活動具體日期尚未確定。

劉美賢在列治文長大，並在屋崙冰上中心受訓。她以自由式滑冰「麥克阿瑟公園組曲」(MacArthur Park Suite)精彩表演，以226.79分的總成績奪金。

此前，她曾助美國隊在團體賽中奪得金牌。

她的勝利是美國女子花式滑冰的里程碑：根據奧運會歷史紀錄，這是自2002年休斯(Sarah Hughes)以來，美國女子花式滑冰運動員首次獲得該項目的奧運金牌；也是自2006年柯恩(Sasha Cohen)獲得銀牌以來，美國女子選手獲得的首枚奧運獎牌。

劉美賢奧運奪金之後，灣區持續慶祝中。

劉美賢23日抵達舊金山國際機場時，受到英雄般歡迎，一群人歡呼高喊「歡迎回家」、「恭喜！」屋崙「芬頓冰淇淋店」(Fentons Creamery)也加入慶祝，送劉美賢終身免費吃冰淇淋。

上周四，約100名粉絲聚集在屋崙冰上中心，觀賞劉美賢的自由滑冰表演。

中心滑冰主任古德森(Candy Goodson)告訴「The Athletic」雜誌，劉美賢延續灣區的輝煌傳統，正在傳承這份榮耀，希望登上頂峰。劉美賢是繼佛利蒙的山口(Kristi Yamaguchi)1992年奪金、聖荷西的弗萊明(Peggy Fleming)1968年奪金之後，灣區第三位獲得奧運花式滑冰金牌女性運動員。

屋崙領導人期望，將這份驕傲轉成為盛大公共慶祝活動，表彰劉美賢的成就。劉美賢的金牌不僅僅是一項運動里程碑。如同芭芭拉李所說，它反映「屋崙的真心、堅強、韌性與喜樂。」

慶祝活動細節可望很快公布。