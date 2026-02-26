太浩湖雪崩報告 證實倖存者獲救過程 沒足夠時間反應…

我的頻道

編譯組／綜合報導
人們22日在加州楚魯克為在內華達山脈雪崩中喪生的九人舉行悼念活動。（美聯社）
太浩國家森林內華達山脈雪崩中心（Tahoe National Forest Sierra Avalanche Center）25日公布上周發生的九死雪崩事故初步報告，證實事故中三名倖存者是被其他滑雪者挖出獲救。

聖荷西信使報表示，這個由15人組成的滑雪團在時速高達100哩的雪崩發生時，只有幾秒鐘的時間能反應。當崩塌的雪堆緩和下來後，未遭掩埋的人必須分秒必爭營救被埋的同伴。

首先，地面上的倖存者必須先確認是否還有繼續雪崩的危險，然後才使用手機或衛星通訊設備發出求救訊號，之後才開始搜尋其他倖存者。

專家表示，雪崩的救援行動非常困難，因為地面上的倖存者通常只有十分鐘的時間可尋找和挖掘被掩埋者，否則被掩埋者就會缺氧致死。

內華達山脈雪崩中心安提巴斯（Wendy Antibus）說：「即使是在十分鐘內把一個人從雪堆裡救出都已經很困難，何況是十幾個人。」

初步報告表示，根據這幾天救援人員在現場收集到的訊息，這起長400呎的雪崩屬於軟板雪崩（soft-slab avalanche）。麥賽德加大（UC Merced）副教授、前雪崩預報員萊斯（Robert Rice）表示，這類雪崩通常由較鬆軟的積雪構成，往往是近期降下的，原因可能是新雪本身崩塌，或是新雪下方較脆弱的積雪層崩塌，導致上層新雪傾瀉而下。

報告稱，雪崩發生的斜坡位於佩利峰（Perry’s Peak）下方，是城堡峰（Castle Peak）以東一處陡坡，除了雪崩開始處的白色山體缺口外，其他地方都長滿了樹木。

經雪崩中心評定，這場雪崩的破壞力等級為2.5級。根據定義，2級雪崩足以掩埋人們，3級雪崩則足以摧毀樹木或小型建築物。

安提巴斯說：「這片區域很小，而且那天能見度可能很差，我懷疑他們沒有足夠時間做出反應。」

對遭掩埋者來說，最初的10到15分鐘是能否生存的關鍵時刻。

雪崩中心預報員安德森（Andy Anderson）說：「被掩埋者可能還來不及停止移動，就已因受重創而死。如果僥倖活下來，或許還能呼吸到一些空氣。但隨著呼吸，臉部周圍會形成冰層，這將限制吸入的空氣量，最終導致反覆吸入二氧化碳窒息而死。」

安德森表示，目前已知的大部分資訊，都是來自與救援人員一同前往事故現場的預報員。他說：「我們還未掌握到所有我們希望獲得的訊息。有些訊息我們可能永遠無法獲得，因為暴風雪已將它們抹去。」

