奧運冰后劉美賢與山口 同來自東灣、20歲摘金

編譯組／綜合報導
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(Alysa Liu)與山口(Kristi Yamaguchi)有相似的滑冰歷程。

舊金山紀事報」報導，今年54歲的山口，在觀看劉美賢榮獲奧運金牌時刻，回想起自己30多年前、取得滑冰金牌的歷程。山口和劉美賢都出生、長在東灣，兩人的家相距不到40哩。山口在佛利蒙長大，劉美賢則在列治文長大。

劉美賢今年冬奧奪金，加入山口的滑冰金牌姊妹圈行列，成為第八位獲得單人滑冰奧運金牌的美國女子選手。她們之間聯繫更緊密：劉美賢是繼山口、弗萊明(Peggy Fleming)之後，灣區第三位獲得奧運冠軍的選手。

山口表示，若再加上柏塔諾(Brian Boitano)，美國16位單人滑冰冠軍中、有4位來自灣區。她以劉美賢與灣區擁有的滑冰文化為傲。

灣區滑冰文化展現在聖荷西SAP中心外的一座公共藝術紀念碑。紀念碑由五根柱子組成，分別紀念山口、弗萊明、柏塔諾、賈林多(Rudy Galindo)及湯瑪斯(Debi Thomas)。現在是為劉美賢加上第六根柱子的時刻。

山口從劉美賢還是小女孩就認識她。兩人之間有著共同的淵源：劉美賢小時候教練莉裴斯基(Laura Lipetsky)曾指導她兩次獲得全國冠軍。莉裴斯基也是山口的長期教練尼斯(Christy Ness)的學生。山口和劉美賢都來自同一家滑冰俱樂部、屋崙的聖莫里茲滑冰俱樂部(St. Moritz Ice Skating Club)。

山口密切關注劉美賢的滑冰生涯，包括她16歲時在北京冬奧會後退休。

山口說，劉美賢宣布退休時，她有些難過。那時，劉美賢剛在世錦賽上獲得銅牌，可以看出她的潛力，可望與當時這項運動擅長四周跳和三周半跳的選手競爭。「但是，這明顯是正確抉擇。她必須暫時離開，才能真正了解滑冰對她有多重要，以及有多希望滑冰成為她生命的一部分」。

擺脫訓練的束縛，劉美賢體驗了青少年和大學生的生活。身為兩個女兒母親的山口說，她還年輕，足以去探索人生，並且開始自己做決定。

劉美賢的這段歷程，讓山口憶起自己曾走過的路。雖然在1992年法國冬奧之前，山口從未真正離開過滑冰，但隨著年紀增長，她也做出了一些困難決定。選擇放棄雙人滑冰，儘管她和搭檔賈林多曾經取得偉大的成就。她決定搬到加拿大埃德蒙頓(Edmonton)，跟隨教練尼斯訓練。她成為了自身人生旅程的主導者。

「不再在乎每個人要你做什麼，太鼓舞人心。」山口認為，這就是劉美賢復出的方式，她掌控自己。劉美賢2024年重返花式滑冰賽場，2025年3月獲得世界冠軍。

山口與劉美賢，都在20歲贏得奧運金牌。在上周之前，美國女子滑冰選手已有近25年未獲奧運金牌、20年未獲任何獎牌。山口與劉美賢都是東灣菁英女子滑冰運動員團體的一員，皆為奧運金牌。

劉美賢 奧運 灣區

