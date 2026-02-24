「PG&E電價高、服務差」威善高提案促公營電力

威善高(右)指出，沙加緬度與巴洛阿圖等擁有公營電力系統的城市，電價平均約比太平洋瓦電客戶低50%。(威善高提供)

加州 參議員威善高（Scott Wiener）23日提出SB875法案，試圖改革加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission, CPUC）現行程序，為地方政府脫離太平洋瓦電（PG&E）並成立公營電力公司鋪路。

威善高在舊金山 市政廳外表示，舊金山居民長期「支付高額電價、卻得到更差服務」。他指出，沙加緬度與巴洛阿圖等擁有公營電力系統的城市，電價平均約比太平洋瓦電客戶低50%。

「它們無需面對因維護不善造成的頻繁停電，也沒有停電時糟糕的資訊溝通。SB875將修正這個不公平的分離程序，讓舊金山等城市能重新站起來，為加州居民提供可負擔且可靠的能源。」威善高說，「我們受夠了，舊金山應該有選擇離開這段失敗關係的權利。」

舊金山自2019年起便試圖推動「市營化」（municipalization），希望接管當地配電系統，並在2021年向州公用事業委員會提出資產估值程序申請。然而，依法律原本應在18個月內完成的流程，至今已延宕超過四年。威善高辦公室指出，現行制度存在模糊空間，使太平洋瓦電得以透過法律程序與審查範圍爭議反覆拖延。SB875即是針對這些被形容為「毒藥條款」的規定進行修正。

法案內容包括恢復1992年前的標準，要求公共機構僅需證明收購符合公共利益；同時限制公用事業委員會的審查範圍，聚焦於交易是否對受影響員工公平合理，避免程序無限擴張。此外，法案也將建立具約束力的時間表，以防止未來再次出現長期延誤。

支持者指出，近期連串停電事件凸顯改革必要性。去年12月，舊金山約13萬名用戶因變電站事故停電，部分地區三天後才恢復供電。市府官員批評太平洋瓦電未及時通知市府，且多次公布不準確的復電時間預估，甚至將部分錯誤歸咎於AI系統。據統計，截至今年1月初，舊金山不到一個月內已發生至少六次停電，對依賴醫療設備的居民及節日期間的商家造成重大衝擊。

多名市議員在記者會上表態支持。市長羅偉（Daniel Lurie）表示，本周二會向市議會提出決議力挺SB875法案。市議員馬百樂（Bilal Mahmood）批評太平洋瓦電在停電事故的應對上「近乎荒謬」。市議員麥德誠（Matt Dorsey）則提及該公司在野火安全紀錄上的爭議，包括2018年導致85人死亡的坎普大火（Camp Fire），該公司後來承認多項過失殺人罪名。

太平洋瓦電在2022年至2025年間將電費 上調近40%，使加州成為全美僅次於夏威夷的高電價州之一。相較之下，舊金山公用事業委員會上月宣布將CleanPowerSF計畫的發電費率下調20%至25%，以抵銷太平洋瓦電輸配電費率上漲帶來的壓力。

太平洋瓦電在一份聲明中表示反對改革法案，稱地方政府接管電網並不會降低帳單，反而可能因收購成本及系統重建費用而推高用戶支出。公司也指出，舊金山對相關資產估值偏低，並強調近兩年已四度調降價格，目前住宅用電價格較2024年初下降約11%。

分析指出，SB875並非威善高首次挑戰太平洋瓦電的立法行動。威善高曾於2020年提出讓該公司全面公有化的構想，但未能推進。本次法案策略轉向，改以提供地方政府「退出機制」為核心，降低政治與財務阻力。