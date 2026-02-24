加州州長選舉 上演億萬富翁間的戰爭

聖荷西政界支持億萬富翁州長候選人史泰爾（見圖），抨擊億萬富翁支持的市長馬漢。（本報資料照片）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州 州長競選出現反常局面：作為競選中唯一億萬富翁的史泰爾（Tom Steyer）的進步派支持者，猛烈抨擊聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan）獲得太多億萬富翁支持，甚至有史泰爾支持者直言「我們不該有億萬富翁」。

13日由兩名代表聖荷西的加州議員出席的新聞發布會，彰顯了史泰爾日益壯大的「以億萬富翁對抗億萬富翁」（it-takes-a billionaire-to-fight-one）戰略，這也正是其競選活動的核心。

競選財務文件顯示，包括全球第三富豪、谷歌聯合創始人布林（Sergey Brin）在內的科技巨頭正排著隊支持馬漢。其他科技界捐助者包括：Y Combinator首席執行長陳嘉興（Garry Tan）；Napster共同創辦人派克（Sean Parker）的合作伙伴格林（Joe Green）等。

「最令我擔憂的是誰在支持馬漢競選」，聖荷西民主黨籍州議員卡拉（Ash Kalra）表示。卡拉擔憂「這些百萬富翁科技精英不僅想要一位對他們友好的州長，更想要一位對他們唯命是從的傀儡」。

現任立法進步黨團主席、聖荷西民主黨籍議員李天明（Alex Lee）則強調史泰爾屬於不同類型的億萬富翁。史泰爾曾加入舊金山罷工教師和聖地牙哥醫護人員的抗議隊伍，支持全民醫保、堵塞富人稅收漏洞、廢除企業政治行動委員會，並簽署「捐贈誓言」承諾捐出大部分財富。

李天明說：「史泰爾是敢於對抗邪惡億萬富翁的億萬富翁。他擁有獨立精神，能為進步事業奔走呼號。」他特別指出，聖荷西本地的州議員中無人支持馬漢。

馬漢則在本月初舊金山的首場辯論中，以史泰爾的財富為由予以猛烈抨擊。當史泰爾宣稱自己支持對富人增稅，並自詡為「為工薪家庭對抗億萬富豪」的候選人時，馬漢以諷刺其淨資產回應：「湯姆，我有約30億個理由不相信你的答案。」

兩位州議員同時抨擊馬漢擔任市長的履歷。李天明指出，馬漢是首批利用最高法院2024年裁決、將「無家可歸者定罪」合法化的市長之一。馬漢去年提出政策草案，擬將遊民三次拒絕收容所安排的行為定為犯罪。李天明指出，這是讓遊民現象「隱形化」而非解決問題的策略。

卡拉指出，金融服務公司Remitly的研究將聖荷西列為全球首次購房者最無力負擔的城市。該研究顯示該市平均房價達137萬美元，遠超當地8萬6605美元的平均年薪水平。