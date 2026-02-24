SFO飛墨西哥航班 中斷後逐步恢復

舊金山國際機場23日恢復墨西哥航班。示意圖。(路透)

舊金山 國際機場(SFO)周一恢復了飛往墨西哥 部分目的地的航班。此前，由於毒梟歐塞奎拉被擊斃，墨西哥部分地區的交通一度中斷。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，但美國官員仍建議保持謹慎。美國國務院 周一表示，由於「持續的安全行動以及相關的道路封鎖和犯罪活動」，身處Jalisco、 Baja California、Nayarit等墨西哥州和其他地區的美國公民應就地避險(shelter in place)。

國務院表示，Quintana Roo(著名度假勝地Cancun所在州)、Sinaloa和Tamaulipas「局勢已恢復正常」。然而，由於恐怖主義和犯罪活動，Sinaloa和Tamaulipas仍被列入國務院的「不建議前往」旅行名單。

墨西哥政府稱，販毒集團頭目歐塞奎拉（mesio Oseguera Cervantes）在被墨西哥安全部隊擊傷後死亡。他的死亡導致道路堵塞、超市和銀行被縱火，以及航班中斷，尤其是在巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）和瓜達拉哈拉(Guadalajara)。

舊金山國際機場(SFO)發言人雅克爾(Doug Yakel )表示，由於航班中斷，周日有七個航班被取消。「我們建議旅客遵循美國國務院的旅行建議，」他說。

舊金山國際機場最大的航空公司美聯航(United Airline)表示，從美國飛往巴亞爾塔港和瓜達拉哈拉的航班已經恢復。

阿拉斯加航空表示，周一早些時候，舊金山國際機場和巴亞爾塔港之間的往返航班被取消，但部分航班正在恢復，包括聖荷西和巴亞爾塔港之間的往返航班。