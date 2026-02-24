墨西哥毒梟「金髮男」 年輕時多次在舊金山販毒被捕

墨西哥頭號毒梟歐塞奎拉塞萬提斯，19歲時因在舊金山街頭販毒遭警方逮捕。(舊金山警局提供)

在歐塞奎拉塞萬提斯（Nemesio Rubén Oseguera Cervantes）成為墨西哥 頭號毒梟的20多年前，他還只是一個在加州舊金山 街頭販毒的年輕人。

59歲的歐塞奎拉塞萬提斯22日在墨西哥的軍方突襲行動中身亡，再度引起人們對這位綽號「金髮男」（El Mencho）毒梟的關注，包括他早年在舊金山灣區與家人一起生活、成為街頭小毒販的經歷。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)表示，根據法院紀錄和媒體報導，出生於墨西哥的歐塞奎拉塞萬提斯至少三次越境進入美國，其中兩次在1980年代末於舊金山被捕入獄，後來又因走私海洛英在加州服刑。

根據信使日報（Courier Journal）的調查報導，1986年，當年19歲的歐塞奎拉塞萬提斯首次在舊金山因販毒被捕，後來被遣返回墨西哥。他之後又回到舊金山，於1989年再度被捕。

信使日報指出，1992年，歐塞奎拉塞萬提斯及其兄長亞伯拉罕‧歐塞奎拉塞萬提斯（Abraham Oseguera Cervantes）因在舊金山一家酒店向兩名臥底警員兜售價值9500美元的海洛英，被送上聯邦法庭。法庭紀錄顯示，兩人最終認罪並接受認罪協議。

亞伯拉罕曾有重罪前科，並在警方緝毒行動中被發現持有槍枝，於1993年被判處10年監禁，歐塞奎拉塞萬提斯則於次年被判處五年監禁。在案件審理期間，歐塞奎拉塞萬提斯被關押在聖塔利達監獄（Santa Rita jail），後來被轉移至布利桑頓（Pleasanton）聯邦監獄，這所監獄現已關閉。法庭紀錄顯示，歐塞奎拉塞萬提斯當時就已經在使用他日後為人所知的綽號「金髮男」。

美國國務院稱，歐塞奎拉塞萬提斯回到墨西哥後，於2009年組織了哈里斯科新世代販毒集團（Jalisco New Generation Cartel）。美國官員表示，這個集團後來發展成墨西哥最暴力的販毒集團之一，擁有全國最強大的古柯鹼、海洛英和冰毒販運能力，近年來不斷向美國走私芬太尼。