海濱變賽道 紅牛F1賽車、特技摩托轟鳴 灣區沸騰

現役F1車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）也亮相，駕駛著紅牛功勛賽車RB7，沿著Marina大道高速穿梭，吸引數萬名民眾擠滿沿線觀賞。(記者王子涵╱攝影)

引擎轟鳴聲21日響徹舊金山 海濱，紅牛車隊（Red Bull Racing）首度將旗下一級方程式街頭展演（Redbull Showrun）帶進舊金山灣區，現役F1 車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）亮相，駕駛著紅牛功勛賽車 RB7，沿著Marina大道高速穿梭，吸引數萬名民眾擠滿沿線觀賞。

舊金山市長羅偉也到場支持，他換穿連體賽車服，坐上越野車的副駕。車手Mitch Guthrie Jr表示將盡所能把他嚇壞。(取自羅偉Instagram)

紅牛F1車隊在本賽季將與美國傳奇車企福特（Ford）合作開發引擎，此次街頭展演活動亮相多部福特職業賽事用車，包括經典的福特野馬GT3、福特F-150 Lightning SuperTruck、Raptor T1+拉力車等，呈現本土賽車文化。而包括紅牛F1車隊「二隊」Scuderia Toro Rosso，也派出F1賽車和車手，參加展演。

21日，舊金山北側海濱的Marina Green從Baker街至Buchanan街路段被車迷圍得水洩不通，在不到一哩的道路上賽車進行加速、甩尾與燒胎展示。巨大的引擎聲浪與輪胎摩擦煙霧，讓原本寧靜的海濱瞬間變成賽車嘉年華。部分年輕車迷甚至爬上沿路屋頂觀看。中午前現場聚集約萬名觀眾，主辦方預估全天人潮可達5萬人。

F1華人車迷陳女士表示，對比F1正式賽事動輒數千元的觀賽成本，能夠在舊金山近距離接觸頂級賽車文化，真的很幸運。她表示，F1賽車運動有著悠久的歷史，但主要車迷在歐洲。自從Netflix影集「Drive to Survive」推出後，大量美國本土車迷也被F1賽事所吸引。

「在華人世界，F1運動仍屬於小眾運動。中國車手周冠宇成為首位中國籍F1車手，從零到一的突破也帶動華人球迷的增長。」陳女士說，「近距離聽到F1引擎的轟鳴，太讓人心潮澎湃」。

活動前夕，紅牛F1車手角田還駕駛汽車挑戰著名的九曲花街（Lombard Street）。他受訪時表示，首次在舊金山徒步探索城市，最深刻印象是「到處都是上坡下坡」，笑稱這比平常訓練還累，「汗流浹背，像是額外的體能課」。活動最後角田駕駛RB7做甜甜圈燒胎表演時，車尾冒出濃煙並閃現火苗，工作人員隨即進場滅火並將車輛移離，角田也無受傷。主辦方表示，示範車在街道環境中頻繁低速甩尾與高負荷運轉，偶爾出現過熱狀況屬可控範圍，並未造成人員受傷。

除了角田外，灣區出身的前F1車手Scott Speed、越野賽車手Mitch Guthrie Jr.，以及特技摩托騎士Aaron Colton也同場演出，透過跳躍與高難度技巧展示，讓活動更像是一場結合賽車與極限運動的城市秀。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）到場支持，他換穿連體賽車服，坐上越野車的副駕。車手Mitch Guthrie Jr表示：「我將盡我所能把他嚇壞。」

紅牛向來以高調行銷聞名，活動前幾日已在社群媒體釋出宣傳影片，包括拉力車在太平洋高地（Pacific Heights）上空「飛越」的畫面，引發大量討論，也為Showrun成功暖場。對不少市民而言，這場活動不僅是一場賽車展示，更像是一場結合品牌行銷、城市舞台與極限運動文化的街頭嘉年華。