大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

金山里爾登總主教高中 發現200例潛伏型肺結核

編譯林思牧／綜合報導
里爾登總主教高中一景。(谷歌地圖)
里爾登總主教高中一景。(谷歌地圖)

舊金山一所天主教高中，發現200多宗潛伏型肺結核案例（latent cases of tuberculosis），規模之大令家長深感震撼。

舊金山紀事報報導，舊金山衛生官員已確認超過200例與去年11月在里爾登總主教高中（Archbishop Riordan High School）首次報告的結核病疫情相關的潛伏型肺結核病例，遠高於1月底確診的50例。

潛伏型肺結核無症狀且不具傳染性，但如果不及時治療，可能會發展為「有傳染性的活動型病例」（infectious active case）。公共衛生處20日表示，衛生官員認為他們已確認里爾登高中所有可能傳染給他人的病例，並正在穩步推進疫情控制工作。

首例活動性肺結核病例於去年11月查出，接觸者追蹤工作在1月又發現了兩例活動型病例。衛生官員表示，他們隨後對該校幾乎所有的學生和教職員工進行了檢測，結果顯示，截至18日該校1261名成員中有219人（約佔17%）患有潛伏型結核病。

檢測也發現了另外三例「疑似」活動型結核病例。這些患者均有咳嗽或其他症狀，血液檢測呈陽性，胸部X光片結果異常——但目前仍在等待最終的檢測結果。這些數據代表了英格爾賽區（Ingleside）這所私立天主教學校90%的學生和教職員的檢測結果。

在潛伏型肺結核病例中，患者已接觸過結核桿菌（tuberculosis bacteria），但其免疫系統將其隔離並使其處於休眠狀態。然而，人體並非總能永久抑制結核桿菌，潛伏型肺結核可能在數月或數年後發展為活動型結核病。據美國疾病管制與預防中心CDC稱，這種情況發生在約5%至10%的未經治療的潛伏型結核病例中。CDC估計，多達1300萬美國人患有潛伏型肺結核。

治療潛伏型肺結核通常需要服用強力抗生素四個月，可以將未來出現活動型感染的風險降低約90%。目前尚不清楚有多少里爾登的學生和教職員正在接受抗生素治療。

疑似活動型感染者正按治療方針進行治療，這意味著他們需要服用抗結核藥物合併治療六個月或更長時間，但他們不具有傳染性。最初確診的三例活動型感染者正在接受治療，目前已不再具有傳染性。

舊金山 疫情 CDC

金山華埠新年花市 熱迎火馬年 綿綿細雨無阻民眾熱情

CDC削減800萬撥款 衝擊金山愛滋預防

金山學區與工會達成1.83億協議 財務困境或更嚴峻

世報金山社長于趾琴參訪經文處新館 伍志翔賀創刊50周年

達協議 停課歇 金山公校2/18日復課

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

癌症醫師分享 家中五種物品別再留

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

