全球學生近5千 金門大學財務翻身、校區將開發辦公大樓

舊金山市中心的金門大學放棄了校園，卻制定了蓬勃發展的重建藍圖。（本報檔案照）

據「舊金山 標準報」(San Francisco Standard)報導，過去幾年對舊金山市中心的金門大學(Golden Gate University，GGU)而言頗為艱難。

2023年末，該校關閉了法律學院的法學博士項目(Juris Doctor program)，2024年該校虧損近1700萬美元，至2025年，GGU已放棄出售米慎街(Mission Street)校區的嘗試，轉而尋求開發合作伙伴。

但去年夏天，GGU的命運開始扭轉。該校與達拉斯(Dallas)Lincoln Property Co.地產公司達成協議，後者已申請在該地塊建造辦公大樓(GGU計畫至少留駐至今年夏季)。秋季學期，該校成功申請到加州法學項目認證，並任命懷特(Brent White)為校長。

上週，懷特宣佈了八位新校董，包括前柏克萊加大(UC Berkeley)校長Nicholas Dirks、中國西亞斯學院(Sias University)創始人陳肖純(Shawn Chen)，以及持續收購聯合廣場(Union Square)地產的投資者Max Raskin。

GGU在舊金山已有125年，其核心使命始終是推動經濟流動性，主要服務對象是在職成年人，學生普遍呈現邊工作邊學習的狀態，許多人在攻讀學位的同時正在創業。

如今GGU正加速全球化進程，拓展多語言課程體系，正投入更多資源完善純在線學位模式，實現全球多語言、隨時隨地的教育覆蓋。

目前學校已有逾2000名中國學生通過普通話課程獲得10種不同GGU學位；與印尼 (Indonesia)也剛剛簽署協議，將以印尼語提供多項學位課程，並計畫進一步拓展越南語(Vietnamese)、西班牙語(Spanish)和阿拉伯語(Arabic)教學。學位內容保持不變，但將根據學生需求提供符合其語言環境、地域需求且價格可負擔的教學服務。

但懷特明確表示GGU不會離開舊金山，將繼續紮根市中心。GGU正努力讓教學空間契合教學模式與學生需求，採用混合教學模式，併為在職成人提供便利。

財務方面GGU可以說已度過難關，截至今年一月，學校不僅實現了收支平衡，預算還略有盈餘。

2022年GGU還沒有國際學生，如今全球項目已擴展至25個國家，學生規模接近5000人，全年總註冊人數將達6500人，其中約1600名學生在美國本土就讀。其餘學生通過在線學習獲取學位，並可在孟買(Mumbai)、北京(Beijing)、胡志明市(Ho Chi Minh City)及阿聯酋(UAE)等地參與沉浸式學習。

GGU的使命是助力學生做好職業準備，當下這意味著具備AI (人工智慧)應用能力。學生應能運用AI工具提升工作效能。GGU不會因使用AI而懲罰學生，而是期待學生運用AI、掌握AI，並根據應用成效進行評估。這種理念截然不同。