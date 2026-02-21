川普政策砍預算…聖塔克拉拉縣赤字4.7億 將迫使裁員365人

聖塔克拉拉縣因川普政策引發的預算危機裁撤365個職位，被裁減崗位主要來自醫療保健領域。(取材自縣府臉書)

據「信使報」（Mercury News）報導，聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）政府關鍵聯邦資金的嚴重削減持續衝擊其財政，迫使其在財年中期從預算中裁撤365個職位。

雖然該縣慣常在年中調整預算，但如此大規模的變動實屬多年未見，且被裁減崗位主要來自醫療保健領域。

縣議會於2月10日會議上全票通過近2億美元的預算削減方案，而就在數月前，縣選民才剛通過一項臨時銷售稅措施以彌補部分預期損失。據縣政府估算，因川普 （Donald Trump）總統去年簽署的稅改與支出法案，聯邦財政收入每年將減少約10億美元。

此次涉及的365個職位（除60個崗位外均屬空缺）包括：聖塔克拉拉谷醫療系統231個職位、行為健康服務部（Behavioral Health Services Department）45個職位、監護健康部（Custody Health）26個職位、公共辯護人辦公室（Public Defender's Office）10個職位以及稅務與徵收部（Department of Tax and Collections）35個職位。被裁撤的60個已填補職位的員工將調往其他空缺崗位。

近年來，由於房地產 稅（property tax）收入增長緩慢和勞動力成本激增，該縣已面臨多次嚴峻的預算週期，而近期聯邦醫療輔助計劃（Medicaid）的削減進一步加劇了縣財政的壓力。

縣行政長官威廉姆斯（James Williams）表示，鑑於往年已裁撤的空缺職位及已實施的其他增收策略，「縣政府機構的整體靈活性正日益收窄」。

「未來發展將面臨挑戰，」他坦言，「在持續削減預算和重大不確定性背景下，維持法定平衡預算的難度正逐年攀升。」

即便實施年增3.3億美元銷售稅的措施，該縣仍預計7月1日開始的新財年將出現4.7億美元赤字。上週的削減措施可填補其中約2億美元缺口。由於聯邦收入削減，該縣預計赤字將持續擴大，到2027-28財年損失將達到5億美元。

「這些並非例行預算調整，」議會主席李洲曉（Otto Lee）在聲明中表示，「這些削減已導致居民日常依賴的公共醫療和基本需求項目資金枯竭。委員會現正採取行動保護救命服務，確保我們能繼續為最脆弱的鄰居提供安全網。」

縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）在會議中指出，雖然往年決策已緩解了財政衝擊，但她認為議會尚未掌握實施後續削減所需的全部細節信息。雖然抉擇艱難，但尚未到必須削減或縮減重 要項目以滿足其他需求的境地。