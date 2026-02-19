向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

美國郵政 總署（USPS）宣布推出李小龍 （Bruce Lee）「Forever」紀念郵票，並將於2月19日下午4時，在舊金山華埠文化中心（Chinese Culture Center）舉行社區揭幕儀式。活動免費開放公眾參加，現場將販售李小龍紀念郵票及相關集郵商品。

郵政總署與亞太裔歷史文化基金會（APA Heritage Foundation）合作舉辦此次揭幕活動，包括舊金山代理郵政局長基雷恩(Jason Kirrane)、APA Heritage Foundation會長鄭可欣（Claudine Cheng）、華埠中華文化中心行政總監Jenny Leung，以及舊金山市第三區市議員李爾德（Danny Sauter）等市府代表將出席。

基雷恩表示，能在農曆新年期間慶祝李小龍並展示這枚充滿動感的紀念郵票，是一項榮耀。「這不僅是一枚郵票，更彰顯李小龍對全球文化持久而深遠的影響。」

鄭可欣指出，李小龍是連結東西文化的重要象徵，「很高興在他出生與成長過的城市舊金山與社區共同見證這一時刻。」

李小龍（1940–1973）是首位在美國主流影壇擔任男主角的亞裔演員 ，以武術實力與銀幕魅力征服觀眾。他1966年至1967年在電視劇「The Green Hornet」中飾演加藤（Kato）嶄露頭角，其後憑藉「The Big Boss」「Fist of Fury」「The Way of the Dragon」及經典之作「Enter the Dragon」風靡全球，改寫亞裔演員在好萊塢的刻板印象。

除了影壇成就，李小龍創立「截拳道」（Jeet Kune Do），主張打破傳統武術框架，強調靈活與實戰精神，對現代綜合格鬥（MMA）發展影響深遠。1973年7月20日，他因腦水腫辭世，年僅32歲，卻留下跨世代的文化遺產。

此次郵票由USPS藝術總監阿爾卡拉(Antonio Alcalá)策畫設計，邀請畫家Kam Mak創作李小龍飛踢經典姿態的黑白肖像畫。畫作以蛋彩畫（egg tempera）繪製於傳統石膏底板上，背景搭配象徵李小龍在「The Game of Death」中標誌性黃色運動服的書法筆觸。郵票右側「BRUCE LEE」與「USA FOREVER」字樣以斜體排列，設計成仿佛被飛踢擊破，強化動感視覺效果。

這枚「Forever」郵票將永久等同於一盎司First-Class Mail郵資。民眾可透過郵局門市、USPS網站或集郵專線購買。

USPS表示，郵政總署作為獨立聯邦機構，今年迎來成立250周年，持續推動網絡現代化計畫，確保為全美超過1億7000萬個地址提供穩定服務。此次發行李小龍紀念郵票，不僅是對一位華裔傳奇人物的致敬，也再次凸顯亞裔美國人在主流文化中的重要地位。