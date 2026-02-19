太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖（Lake Tahoe）地區17日發生大規模雪崩，造成八人死亡、一人失蹤，是美國數十年來最嚴重的雪崩事故。除了持續進行的搜求行動之外，外界關注的還包括人們為何會選在內華達山脈（Serra Nevada）本季最強烈的暴風雪 期間上山滑雪。

舊金山 紀事報表示，此次帶團前往蛙湖（Frog Lake）偏遠山區滑雪的黑鳥山嚮導公司（Blackbird Mountain Guides）的行銷刊物和客戶評論中曾使用過與「暴風雪滑雪」（storm skiing）一詞有關的文字。在滑雪文化中，「暴風雪滑雪」指的是在暴風雪發生期間進入山區，在不斷降落的新鮮白雪上滑雪。

一位參加過黑鳥山嚮導公司滑雪團的遊客在公開評論中寫道：「儘管天氣惡劣，雪崩風險很高，但他們仍然保證了旅程的安全、樂趣和刺激。我現在覺得，暴風雪滑雪可能是最棒的滑雪方式！」

本周席捲內華達山脈的暴風雪為滑雪愛好者帶來了夢寐以求的厚厚粉雪，對粉雪愛好者來說十分有吸引力，因為不斷降下的新鮮白雪可以全天候補充滑雪道上的積雪。然而，雪崩風險卻因此大大提高。

雪崩預報員強調，「暴風雪滑雪」並非一種技術安全分類，而是一種時機選擇，但這種選擇可能帶來高風險。

在暴風雪期間，大量降雪和強風可能增加不穩定山坡的負荷，積雪的堆積速度可能快過下層積雪的穩定速度，提高自然雪崩和人為雪崩的風險，能見度也會降低，使導航更加困難，救援行動也會變得更複雜。

事實上，內華達山脈雪崩中心（Sierra Avalanche Center）17日將該山脈中部地區的雪崩風險評為「高」。雪崩中心警告說：「不建議今日在雪崩區域內、附近或下方活動。預計未來24小時內可能有大規模自然雪崩。」

這個滑雪團的路線是從伯瑞爾山度假村（Boreal Mountain Resort）附近一個步道起點出發，進行約6哩長的滑雪之旅。位於太浩國家森林（Tahoe National Forest）的城堡峰（Castle Peak）是該地區最受歡迎的冬季偏遠山區滑雪目的地之一。

官員稱，出事的滑雪團是在從蛙湖偏遠山區小屋返回的途中遭遇雪崩。