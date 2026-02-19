我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖（Lake Tahoe）地區17日發生大規模雪崩，造成八人死亡、一人失蹤，是美國數十年來最嚴重的雪崩事故。除了持續進行的搜求行動之外，外界關注的還包括人們為何會選在內華達山脈（Serra Nevada）本季最強烈的暴風雪期間上山滑雪。

舊金山紀事報表示，此次帶團前往蛙湖（Frog Lake）偏遠山區滑雪的黑鳥山嚮導公司（Blackbird Mountain Guides）的行銷刊物和客戶評論中曾使用過與「暴風雪滑雪」（storm skiing）一詞有關的文字。在滑雪文化中，「暴風雪滑雪」指的是在暴風雪發生期間進入山區，在不斷降落的新鮮白雪上滑雪。

一位參加過黑鳥山嚮導公司滑雪團的遊客在公開評論中寫道：「儘管天氣惡劣，雪崩風險很高，但他們仍然保證了旅程的安全、樂趣和刺激。我現在覺得，暴風雪滑雪可能是最棒的滑雪方式！」

本周席捲內華達山脈的暴風雪為滑雪愛好者帶來了夢寐以求的厚厚粉雪，對粉雪愛好者來說十分有吸引力，因為不斷降下的新鮮白雪可以全天候補充滑雪道上的積雪。然而，雪崩風險卻因此大大提高。

雪崩預報員強調，「暴風雪滑雪」並非一種技術安全分類，而是一種時機選擇，但這種選擇可能帶來高風險。

在暴風雪期間，大量降雪和強風可能增加不穩定山坡的負荷，積雪的堆積速度可能快過下層積雪的穩定速度，提高自然雪崩和人為雪崩的風險，能見度也會降低，使導航更加困難，救援行動也會變得更複雜。

事實上，內華達山脈雪崩中心（Sierra Avalanche Center）17日將該山脈中部地區的雪崩風險評為「高」。雪崩中心警告說：「不建議今日在雪崩區域內、附近或下方活動。預計未來24小時內可能有大規模自然雪崩。」

這個滑雪團的路線是從伯瑞爾山度假村（Boreal Mountain Resort）附近一個步道起點出發，進行約6哩長的滑雪之旅。位於太浩國家森林（Tahoe National Forest）的城堡峰（Castle Peak）是該地區最受歡迎的冬季偏遠山區滑雪目的地之一。

官員稱，出事的滑雪團是在從蛙湖偏遠山區小屋返回的途中遭遇雪崩。

世報陪您半世紀

暴風雪 舊金山

上一則

春節送禮 加州州府呼籲：防止入侵性害蟲擴散

下一則

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

延伸閱讀

冬奧／前身是軍事巡邏 一次看懂新增大項「滑雪登山」是什麼？

冬奧／前身是軍事巡邏 一次看懂新增大項「滑雪登山」是什麼？
8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導

8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導
冬奧╱徐夢桃衛冕滿身傷 父觀賽哽咽：我的女兒是戰神

冬奧╱徐夢桃衛冕滿身傷 父觀賽哽咽：我的女兒是戰神
冬奧／高山滑雪曲道 美滑雪女王奪生涯第3金 台選手完賽

冬奧／高山滑雪曲道 美滑雪女王奪生涯第3金 台選手完賽
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

熱門新聞

華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
官員警告，太浩湖即將暴風雪，恐寸步難行。民眾應做好準備。(圖取自南太浩湖市府臉書)

暴風雪來襲 太浩湖恐寸步難行 氣象局：16日晚最嚴重

2026-02-14 01:20

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜