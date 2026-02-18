迎火馬年 Costco禮盒、紅花添喜氣

我的頻道

記者李怡╱舊金山報導
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

農曆大年初一，除了走春拜年、前往華埠參加慶祝活動外，不少舊金山民眾一早湧入賣場採購年貨。記者17日在好市多（Costco）舊金山店看到，店內洋溢濃濃新春氣氛，紅色禮盒、年節裝飾與鮮花擺滿入口與主要通道，購物人潮絡繹不絕。

帶有紅包的鮮花成為年初一Costco的搶手貨。(記者李怡╱攝影)
帶有紅包的鮮花成為年初一Costco的搶手貨。(記者李怡╱攝影)

入口處一排排紅黃相間的花束格外醒目，康乃馨、菊花與劍蘭被精心包裝，不少華裔家庭推著購物車停下挑選。「大年初一擺花很重要，象徵新的一年花開富貴、吉祥如意。」一位正在選購鮮花的市民表示，今年是火馬年，特別選擇紅色系花束，希望討個好彩頭。

酒類區同樣人氣高漲，紅色包裝的干邑與威士忌禮盒整齊堆疊，成為送禮熱門選項。多款限量新春禮盒以金色與紅色為主視覺，象徵喜慶與財富，不少顧客一次抱走兩三盒，準備拜訪親友或春節聚餐使用。

年節煙花造型禮盒、賀歲裝飾套組也被擺放在顯眼位置，印有「福」字與財神圖樣的設計吸引民眾駐足。雖然舊金山禁止燃放煙火，但應景擺設仍為居家增添節慶氛圍。

冷凍食品區同樣熱鬧，水餃、湯包、年糕等產品成為搶手貨。兩位長者站在冷凍櫃前仔細比較不同品牌的餃子，「過年一定要吃餃子，象徵團圓。」他們笑說，趁著年初一家人齊聚，準備多買幾盒備用。

店內工作人員表示，每年農曆新年前後都是華人顧客採購高峰期，鮮花、禮盒與冷凍食品銷量明顯增加。今年適逢60年一遇的火馬年，加上華埠連日舉辦新春活動，帶動整體節慶消費氛圍。

有市民表示，年初一先到華埠看醒獅、領利是，再來Costco補貨，這樣才算完整的新年。在紅色禮盒與花束映襯下，大年初一的舊金山不僅街頭熱鬧，賣場內同樣年味十足，展現社區對新一年的期待與祝福。

平價的年節糕點受到華人顧客喜愛。(記者李怡╱攝影)
平價的年節糕點受到華人顧客喜愛。(記者李怡╱攝影)
速凍的年糕水餃區受到長者青睞。(記者李怡╱攝影)
速凍的年糕水餃區受到長者青睞。(記者李怡╱攝影)

