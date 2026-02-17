新一波冷空氣報到 恐罕見低海拔降雪

我的頻道

氣象學家表示，東灣居民「將看到山頭披上白雪」。（本報資料照片）
周一席捲灣區的暴雨只是「前菜」，根據氣象單位預報，本周將有一連串寒冷氣候直撲加州，從阿拉斯加灣一路南下，帶來低溫、冰雹，甚至罕見低海拔降雪。

國家氣象局（National Weather Service）指出，周二起冷空氣將進一步增強，強對流陣雨可能伴隨小冰雹、瞬間強風與雷電。海拔2500呎以上山區，包括Mount Diablo、Mount Hamilton、Mount St. Helena與Mount Umunhum等地，周二至周三恐出現降雪，部分高峰積雪可達6吋，尤其Diablo山脈一帶最為明顯。

氣象局已對3000呎以上地區發布冬季天氣警報，預計降雪4至8吋，生效時間為周二上午6時至周三下午4時，為自2023年以來首度發布此類警報。氣象學家Matt Mehle表示，東灣居民「將看到山頭披上白雪」。

舊金山外海目前水溫約57度，較2023年2月降雪期間高出約7度，暖海水或將削弱冷空氣強度，限制低海拔積雪機會。即便市區難見真正積雪，雷陣雨帶來的冰雹仍可能在周二與周三將舊金山與屋崙地面「染白」。氣象部門提醒，周四另一波風暴可能進一步壓低雪線，北灣部分地區甚至可能降至1000呎。

觀測焦點仍在Mount Hamilton。這座海拔4200呎、位於聖荷西東側的山峰，自1989年以來幾乎每年都有降雪紀錄。2023年2月與3月多波寒流曾累積逾一呎積雪，目前山頂的Lick天文台仍因去年12月風暴受損整修中。

北加州其他地區情勢更為嚴峻。Lake與Mendocino縣的冬季天氣警報已升級為冬季風暴警告，3000呎以上地區預估可達14吋積雪，甚至可能影響101號公路通行。至於Sierra Nevada山區與太浩湖地區，冬季風暴警告持續生效，預計至周四將迎來數呎厚雪。

加州 舊金山 灣區

