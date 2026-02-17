超級盃為灣區帶來5億元收入？ 專家存疑

官方估計本屆超級盃帶來5億美元收入，但專家表示懷疑。(美聯社)

聖荷西信使報(Mercury News)報導，據估計，在聖塔克拉拉李維體育場(Levi's Stadium)舉行的超級盃 為整個灣區 的經濟注入了數億美元，成千上萬的遊客預訂了酒店房間，在當地商店購物，並在酒吧和餐廳用餐。儘管一些專家對這一驚人的數字估計表示懷疑，但官方仍然稱讚這場盛大賽事是巨大的財富。

「我們在灣區創造了大約5億美元的經濟效益」，超級盃主辦球隊舊金山 49人隊的主要老闆約克(Jed York)表示， 「超過10萬個房間入住，社區舉辦了無數活動。僅上周我們就向社區捐贈了近1000萬美元，而這只是其持久影響的一部分。」

數據來自灣區主辦委員會委託撰寫的一份2024年報告。該委員會是一家非營利組織，曾協助將超級盃帶到聖塔克拉拉。這份由波士頓顧問集團完成的報告預測，超級盃將為該地區帶來3.7億至6.3億美元的經濟效益，並為地方政府帶來1600萬美元的稅收收入。

但史丹福大學經濟學榮譽教授諾爾（Roger Noll）表示，這類估計往往被嚴重誇大。「我覺得這些估計簡直像個笑話，因為它們太不靠譜了。」他說。

諾爾指出，學術研究發現，估算往往忽略了酒店和租車收入的很大一部分流向了總部位於該地區以外的全國連鎖企業。這些估算有時也未能考慮到負面影響，例如比賽當天當天，由於大多數人都在家觀看，餐廳的客流量會減少。此外，這些估算也可能忽略了超級盃遊客會「擠占」或取代普通遊客和當地居民的消費，因為後者可能會因為交通擁堵或物價高昂而避開繁忙地區。

聖塔克拉拉官員表示，他們計畫在今年稍後完成對第60屆超級盃銷售稅收入的詳細分析，但具體時間尚未確定。聖荷西和舊金山也舉辦了許多超級盃相關活動並吸引了大量遊客，這兩個城市的官員在回答有關經濟影響金額估算的問題時，都引用了灣區組委會的報告。

雖然這場盛大賽事的全部影響尚不明確，但幾乎可以肯定的是，其經濟效益並未在整個地區均衡分配。儘管比賽在聖塔克拉拉舉行，但許多大型活動和音樂會都在舊金山舉辦，許多遊客選擇在這座位於體育場以北約45哩的標誌性旅遊勝地預訂酒店。

根據委員會估計，舊金山預計將獲得2.5億至4.4億美元的收入，而聖塔克拉拉縣僅獲得1億至1.6億美元。2016年的報告顯示，超級盃收入的57%流向舊金山，12.3%流向聖荷西，7.2%流向聖塔克拉拉，7.1%流向舊金山國際機場附近地區，3.7%流向屋崙，12.6%流向灣區其他地區。