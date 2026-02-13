紐森提拔 金山副市府律師拉德斯任阿縣高院法官

紐森任命市府副律師拉德斯出任阿拉米達縣高院法官。（邱信福辦公室供圖）

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）辦公室與地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）辦公室12日分別向本報表示，當天加州 州長紐森（Gavin Newsom）宣布任命舊金山市府副律師拉德斯（Kathleen Vermazen Radez）出任阿拉米達縣高等法院法官。此舉不僅是對她多年法律專業與公共服務精神的肯定，也象徵灣區 司法體系持續吸納具有公共倫理與選舉法專長的人才，強化法治與制度透明度。

拉德斯擁有近15年法律實務經驗，專長涵蓋選舉法、競選財務規範、遊說法與利益衝突等領域。她於2024年加入舊金山市府律師辦公室，隸屬倫理與選舉團隊，期間負責草擬相關法案並為市府部門提供倫理與法律諮詢。此前，她曾任職於加州最高法院擔任監督律師，分析州與聯邦法律議題，也曾在加州司法部、美國北加州聯邦地方法院及加州最高法院擔任法律助理。她畢業於哥倫比亞大學法學院，並取得史丹福大學國際關係學士學位。

出任阿拉米達縣高等法院法官後，拉德斯將負責審理民事與刑事案件，涵蓋家庭法、民事糾紛、刑事訴訟等基層審判事務，並就證據與法律適用作出裁決。高等法院法官亦肩負維護程序正義、確保審理公正與效率的重要責任，對社區日常司法運作影響深遠。

邱信福表示，拉德斯對法律的投入、對誠信的堅持，以及對公共服務的承諾，都是她長期以來的核心價值。為灣區社區提供公平與專業的司法服務。

謝安宜表示祝賀，稱拉德斯長期處理複雜法律議題，具備扎實的上訴與政策分析背景，在當前社會對司法透明與誠信高度期待的環境下，她的專業經驗將有助於強化公眾對司法體系的信任。

近年來，舊金山市府律師辦公室已有多名副律師獲州長任命進入司法體系，此次任命也被視為灣區法律專業人士持續進入司法核心層級的重要象徵。對華裔社區而言，民眾普遍期待司法系統能更加專業、公平與透明，確保無論背景與族裔，皆能在法庭上獲得公正對待。