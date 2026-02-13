我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

紐森提拔 金山副市府律師拉德斯任阿縣高院法官

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐森任命市府副律師拉德斯出任阿拉米達縣高院法官。（邱信福辦公室供圖）
紐森任命市府副律師拉德斯出任阿拉米達縣高院法官。（邱信福辦公室供圖）

世界日報 陪您半世紀

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）辦公室與地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）辦公室12日分別向本報表示，當天加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布任命舊金山市府副律師拉德斯（Kathleen Vermazen Radez）出任阿拉米達縣高等法院法官。此舉不僅是對她多年法律專業與公共服務精神的肯定，也象徵灣區司法體系持續吸納具有公共倫理與選舉法專長的人才，強化法治與制度透明度。

拉德斯擁有近15年法律實務經驗，專長涵蓋選舉法、競選財務規範、遊說法與利益衝突等領域。她於2024年加入舊金山市府律師辦公室，隸屬倫理與選舉團隊，期間負責草擬相關法案並為市府部門提供倫理與法律諮詢。此前，她曾任職於加州最高法院擔任監督律師，分析州與聯邦法律議題，也曾在加州司法部、美國北加州聯邦地方法院及加州最高法院擔任法律助理。她畢業於哥倫比亞大學法學院，並取得史丹福大學國際關係學士學位。

出任阿拉米達縣高等法院法官後，拉德斯將負責審理民事與刑事案件，涵蓋家庭法、民事糾紛、刑事訴訟等基層審判事務，並就證據與法律適用作出裁決。高等法院法官亦肩負維護程序正義、確保審理公正與效率的重要責任，對社區日常司法運作影響深遠。

邱信福表示，拉德斯對法律的投入、對誠信的堅持，以及對公共服務的承諾，都是她長期以來的核心價值。為灣區社區提供公平與專業的司法服務。

謝安宜表示祝賀，稱拉德斯長期處理複雜法律議題，具備扎實的上訴與政策分析背景，在當前社會對司法透明與誠信高度期待的環境下，她的專業經驗將有助於強化公眾對司法體系的信任。

近年來，舊金山市府律師辦公室已有多名副律師獲州長任命進入司法體系，此次任命也被視為灣區法律專業人士持續進入司法核心層級的重要象徵。對華裔社區而言，民眾普遍期待司法系統能更加專業、公平與透明，確保無論背景與族裔，皆能在法庭上獲得公正對待。

加州 舊金山 灣區

上一則

Waymo第6代Driver系統 可應付惡劣天候

下一則

PermitSF線上平台 金山小商家申請許可「少跑一趟、少等一天」

延伸閱讀

遠距辦公vs.返辦公室 州議會槓上紐森

遠距辦公vs.返辦公室 州議會槓上紐森
加州第一夫人西貝爾 轟矽谷科技巨頭右傾「非常危險」

加州第一夫人西貝爾 轟矽谷科技巨頭右傾「非常危險」
高鐵穿過如「滅鎮」 沙夫特居民怒吼

高鐵穿過如「滅鎮」 沙夫特居民怒吼
高鐵穿過如滅鎮 沙夫特居民怒：建鐵路不如解乾旱

高鐵穿過如滅鎮 沙夫特居民怒：建鐵路不如解乾旱
新書披露親身經歷 罹癌母安樂死 加州州長紐森在側：痛苦回憶

新書披露親身經歷 罹癌母安樂死 加州州長紐森在側：痛苦回憶

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因