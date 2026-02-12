Sprouts進駐金山 貼身肉搏戰Trader Joe's

位於德利市的Sprouts門市經理證實，公司確實計畫於2028年在舊金山開設門市，但未透露具體地點。（Google街景）

舊金山 即將迎來首家Sprouts Farmers Market門市。根據熟悉租約進展的消息人士透露，這家以天然食品與有機農產品聞名的連鎖超市，計畫進駐SoMa第九街555號的購物中心，該處目前已進駐Trader Joe's 、Container Store等商家。

上周向舊金山市規劃局提交的文件顯示，有申請人提出變更路緣出入口（curb cut），以便為「新雜貨店的垃圾壓縮設備」提供服務。相關地址正是位於SoMa的第九街555號。這一地點是一座橫跨整個街區的雙層購物中心，設有停車場，目前部分舖位閒置。消息人士指出，Sprouts可能進駐原Nordstrom Rack舊址。購物中心的租賃經紀人未回應置評請求。

周二，該購物中心內Trader Joe's的員工表示，尚未聽聞Sprouts或其他超市將在距離數步之遙的新址開業的消息。兩家超市若最終比鄰而立，勢必形成直接競爭。

位於德利市的Sprouts門市經理證實，公司確實計畫於2028年在舊金山開設門市，但未透露具體地點。

Sprouts以開放式賣場設計著稱，中央設有大型有機蔬果區，並依飲食需求分類陳列商品，方便素食者或麩質過敏者選購，長期吸引注重健康生活方式的消費族群。

Sprouts的歷史可追溯至1940年代在聖地牙哥經營的家族農產品攤位，如今則發展為總部設於鳳凰城的企業，在全美擁有近500家分店，灣區 已有二十多家門市。

Sprouts進軍舊金山之際，本地超市產業正面臨動盪。Lucky超市去年秋季關閉門市，使Bayview地區失去唯一的全方位超市；此外，市內四家Safeway超市亦可能因配合住宅開發工程而暫時停業。零售版圖的更替，正重塑城市居民的日常採買路線。

這並非Sprouts與Trader Joe's首次「貼身競爭」。2023年，Sprouts曾在聖荷西Coleman Avenue開設新店，與當地一家歷史悠久的Trader Joe's相距僅數步之遙。若SoMa據點最終敲定，舊金山消費者未來也將在同一購物中心內，於兩種不同定位的健康超市之間做出選擇。