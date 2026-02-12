艾普斯坦案 羅康納促公開6權貴身分 要求赴國會作證

代表矽谷的聯邦眾議員羅康納呼籲執法單位公開六名男子的身分，呼籲國會調查這些曾造訪艾普斯坦私人島嶼的有權有勢者。(眾議院官網)

代表矽谷的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）呼籲執法單位公開六名男子的身分，並呼籲國會調查這些曾造訪艾普斯坦 私人島嶼的有權有勢者。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，經過數月的努力，羅康納終於公布了他在最新一批文件中發現的六名涉案者名單，並要求將所有曾到訪過艾普斯坦位於加勒比海島嶼的男子傳喚至國會，其中包括一些矽谷科技菁英。

羅康納於10日在眾議院 發言時，公布了六位有權有勢人物的姓名，但其中大多數人並不為一般大眾所知。他暗示這些人與涉嫌性交易者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的案件有關，但那些姓名在最新公布的案件文件中被司法部 塗黑。

羅康納和肯塔基州共和黨眾議員馬西(Thomas Massie)共同起草了一項旨在公布這些文件的兩黨法案。他們表示，9日在司法部查閱文件後，他們發現了這六位被塗黑的人員姓名，他們並指責司法部不當扣留了他們認為應該公開的資料。

「如果我們在兩個小時內就找到了他們藏匿的六名男子，那麼想想看，他們在那300萬份文件中掩蓋了多少男子的罪行，」羅康納在眾議院發言時說。

馬西與眾議院司法委員會的民主黨同僚們一起，就司法部長邦迪（Pam Bondi）處理艾普斯坦檔案的方式，對她進行了嚴厲質詢，但邦迪態度強硬。一群艾普斯坦涉嫌性交易集團的倖存者坐在邦迪身後的旁聽席上，她們一直要求追究施暴者的責任。

在一場異常激烈的交鋒中，馬西質問邦迪，究竟是誰在文件中洩漏了部分受害者的姓名，又將可能的施暴者資訊塗黑。「這比水門事件還要嚴重，」馬西對邦迪說，「這場掩蓋行動持續了幾十年，而你對此負有責任。」

邦迪稱馬西是「失敗的政客」和「偽君子」，患有「川普精神錯亂綜合症」，並指責他從未向之前的政府提出過類似的質疑。

羅康納10日公開了六名涉案人員的姓名，這是追究這些富有菁英男子責任的又一步。他認為這些人要麼性侵了據稱被艾普斯坦販賣的女孩和年輕女性，要麼明知艾普斯坦在2008年因拉皮條和嫖娼罪被定罪，卻仍然前往他的私人島嶼與他聚會。艾普斯坦於2019年在紐約監獄去世，當時他正面臨聯邦性交易指控。

「如果有電子郵件顯示他們去過那個島，就應該把他們帶到國會，讓他們宣誓作證，」羅康納10日接受信使報採訪時說。「他們應該受到調查。」