我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

學生減少、預算限制…聖荷西聯合學區明年擬關閉9小學

編譯組／綜合報導
聖荷西聯合學區提出三項小學關閉或合併的初步方案，以應對入學人數持續下降的局面。（本報檔案照）
聖荷西聯合學區提出三項小學關閉或合併的初步方案，以應對入學人數持續下降的局面。（本報檔案照）

信使報（Mercury News）報導，為解決多年來的學生人數減少和預算限制問題，聖荷西聯合學區（San Jose Unified School District）公布了明年可能關閉或合併的多達九所小學名單。

這份可能面臨關閉或合併的學校名單，是學區「明日學校」（Schools of Tomorrow）計畫的重要組成部分。該計畫始於2025年9月，重點評估學區內小學的整體招生規模、師資配置、校園氛圍、課程設置及教學質量，以確定關閉或合併對象，最終決定將於3月由學區委員會作出。部分學校最早可能在本學年結束時關閉。

聖荷西聯合學區數據顯示，該學區26所小學中近半數學生人數不足350人，最小規模學校僅200名學生，最大規模學校則超過800名學生。

家長和家庭群體擔憂，擬關閉的學校多為教學質量優異、需求旺盛的社區學校，他們認為關閉這些學校將嚴重損害學生利益。

「明日學校」實施委員會在本周早些時候的會議上提出了三項潛在方案。

該委員會將在未來一個月內討論這些方案並考慮調整，最遲於3月12日向學區教育委員會提交建議。

方案一：關閉九所小學，遷移一所小學：Almaden Elementary，Anne Darling Elementary，Canoas Elementary，Gardner Elementary，Lowell Elementary，Rachel Carson Elementary，Selma Olinder Elementary，Simonds Elementary，Walter L. Bachrodt Elementary。

將Ernesto Galarza Elementary小學內的Hammer Montessori學校遷至Rachel Carson Elementary。

方案二：關閉九所小學：Empire Gardens Elementary，Gardner Elementary，Lowell Elementary，Rachel Carson Elementary，Reed Elementary，Selma Olinder Elementary，Terrell Elementary，Walter L. Bachrodt Elementary，Williams Elementary。

方案三：關閉八所小學：Almaden Elementary，Empire Gardens Elementary，Ernesto Galarza Elementary，Gardner Elementary，Grant Elementary，Rachel Carson Elementary，Reed Elementary，Williams Elementary。

學區表示，若學校關閉，現有學生可選擇兩種方案：關閉學校全體學生可於2026-27學年統一轉入單一學校，或根據新劃定的學區範圍分流至不同學校。此外，根據三項方案，關閉學校的特殊教育及雙語課程將遷移至其他校區，不會終止。

學區同時聲明，若學校關閉，受影響學生可申請轉入聖荷西聯合學區其他小學，並在分配過程中享有優先權。學區承諾為轉入學生提供免費課後活動項目（每周三小時），距離新校超過1.5哩的學生將獲得校車接送服務。

學區 聖荷西

上一則

支持馬漢選加州州長 科技界資金砸150萬買超級盃廣告

下一則

戶外警報停擺逾6年影響海嘯、停電應變 王兆倫促市府恢復

延伸閱讀

灣區房市降溫 豪宅區逆勢上漲 阿賽頓郵區94027均價780萬

灣區房市降溫 豪宅區逆勢上漲 阿賽頓郵區94027均價780萬
年薪77萬美元 科技公司招聘這個崗位 500多名記者瘋搶

年薪77萬美元 科技公司招聘這個崗位 500多名記者瘋搶
財政告急 聖荷西市府擬調漲旅館稅 商界憂影響觀光

財政告急 聖荷西市府擬調漲旅館稅 商界憂影響觀光
聖荷西市長最後咨文 聚焦遊民與住房

聖荷西市長最後咨文 聚焦遊民與住房
首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片

首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返