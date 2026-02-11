學生減少、預算限制…聖荷西聯合學區明年擬關閉9小學
信使報（Mercury News）報導，為解決多年來的學生人數減少和預算限制問題，聖荷西聯合學區（San Jose Unified School District）公布了明年可能關閉或合併的多達九所小學名單。
這份可能面臨關閉或合併的學校名單，是學區「明日學校」（Schools of Tomorrow）計畫的重要組成部分。該計畫始於2025年9月，重點評估學區內小學的整體招生規模、師資配置、校園氛圍、課程設置及教學質量，以確定關閉或合併對象，最終決定將於3月由學區委員會作出。部分學校最早可能在本學年結束時關閉。
聖荷西聯合學區數據顯示，該學區26所小學中近半數學生人數不足350人，最小規模學校僅200名學生，最大規模學校則超過800名學生。
家長和家庭群體擔憂，擬關閉的學校多為教學質量優異、需求旺盛的社區學校，他們認為關閉這些學校將嚴重損害學生利益。
「明日學校」實施委員會在本周早些時候的會議上提出了三項潛在方案。
該委員會將在未來一個月內討論這些方案並考慮調整，最遲於3月12日向學區教育委員會提交建議。
方案一：關閉九所小學，遷移一所小學：Almaden Elementary，Anne Darling Elementary，Canoas Elementary，Gardner Elementary，Lowell Elementary，Rachel Carson Elementary，Selma Olinder Elementary，Simonds Elementary，Walter L. Bachrodt Elementary。
將Ernesto Galarza Elementary小學內的Hammer Montessori學校遷至Rachel Carson Elementary。
方案二：關閉九所小學：Empire Gardens Elementary，Gardner Elementary，Lowell Elementary，Rachel Carson Elementary，Reed Elementary，Selma Olinder Elementary，Terrell Elementary，Walter L. Bachrodt Elementary，Williams Elementary。
方案三：關閉八所小學：Almaden Elementary，Empire Gardens Elementary，Ernesto Galarza Elementary，Gardner Elementary，Grant Elementary，Rachel Carson Elementary，Reed Elementary，Williams Elementary。
學區表示，若學校關閉，現有學生可選擇兩種方案：關閉學校全體學生可於2026-27學年統一轉入單一學校，或根據新劃定的學區範圍分流至不同學校。此外，根據三項方案，關閉學校的特殊教育及雙語課程將遷移至其他校區，不會終止。
學區同時聲明，若學校關閉，受影響學生可申請轉入聖荷西聯合學區其他小學，並在分配過程中享有優先權。學區承諾為轉入學生提供免費課後活動項目（每周三小時），距離新校超過1.5哩的學生將獲得校車接送服務。
上一則
支持馬漢選加州州長 科技界資金砸150萬買超級盃廣告
下一則