我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

維安超級盃 聖塔克拉拉警處理10違規事件

聖塔克拉拉訊
根據聖塔克拉拉警察局的逮捕記錄，周日超級盃比賽期間及週邊地區共報告了10起事件，其中包括幾起非法侵入、擾亂治安和盜竊指控。(美聯社)
根據聖塔克拉拉警察局的逮捕記錄，周日超級盃比賽期間及週邊地區共報告了10起事件，其中包括幾起非法侵入、擾亂治安和盜竊指控。(美聯社)

上周日超過7萬名球迷湧入聖塔克拉拉的李維體育場(Levi's Stadium)觀看超級盃比賽，當地執法部門僅處理了體育場及其周邊發生的少數幾起事件，違規行為包括一名男子在球場上狂奔，多名保安人員追趕，以及一些常見的醉酒鬧事。

聖荷西信使報報導，根據聖塔克拉拉警察局的逮捕記錄，周日超級盃比賽期間及周邊地區共報告了10起事件，其中包括幾起非法侵入、擾亂治安和盜竊指控。

這僅為2016年在李維斯體育場舉辦的超級盃比賽期間報告事件數量的一半，當時的事件主要包括詐騙和醉酒鬧事，以及幾架飛機被迫改道離開禁飛區，還有一顆朝鮮衛星出現在李維體育場上空300哩處。

這座占地185萬平方呎的場館的保全工作由聖塔克拉拉警察局負責。自2014年體育場開放以來，聖塔克拉拉警察局一直負責其各項活動的保全工作，並得到了其他機構和保全公司的協助。警員們分散在體育場各處巡邏，無人機、即時監控中心和監視器也為保全工作提供了支援。

「聖塔克拉拉警察局很榮幸能夠成功策劃並舉辦我們的第二屆超級盃，」聖塔克拉拉警察隊長拉格倫（Eric Lagergren）表示，「這場安全可靠的賽事是我們地方、區域、州和聯邦合作夥伴共同努力的成果，我們共同舉辦了這場全國規模最大的盛事之一。」

這場超級盃比賽中最引人注目的事件是一位裸奔者。他於下午6時30分左右衝入球場，隨後遭到幾名保全人員甚至一名球員的追趕。男子被保全人員制服後，被迅速護送離開球場。據記錄顯示，一名男子和另一名幾乎同時闖入球場的男子因涉嫌非法侵入被捕。

超級盃 無人機 詐騙

上一則

北加福智熱鬧活動迎馬年 市集、禮佛、園遊會邀民眾參與

下一則

49人懷特遭槍擊 警：涉與饒舌歌手Lil Baby夜店糾紛

延伸閱讀

超級盃維安 加州出動空中國民兵F-15戰機 保衛球場方圓30哩領空

超級盃維安 加州出動空中國民兵F-15戰機 保衛球場方圓30哩領空
超級盃帶來5億經濟效益 灣區爭取2031年女足世界盃

超級盃帶來5億經濟效益 灣區爭取2031年女足世界盃
超級盃效應／李維球場周邊交通堵塞 停車費飆至300元

超級盃效應／李維球場周邊交通堵塞 停車費飆至300元
鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退
為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返