維安超級盃 聖塔克拉拉警處理10違規事件

上周日超過7萬名球迷湧入聖塔克拉拉的李維體育場(Levi's Stadium)觀看超級盃 比賽，當地執法部門僅處理了體育場及其周邊發生的少數幾起事件，違規行為包括一名男子在球場上狂奔，多名保安人員追趕，以及一些常見的醉酒鬧事。

聖荷西信使報報導，根據聖塔克拉拉警察局的逮捕記錄，周日超級盃比賽期間及周邊地區共報告了10起事件，其中包括幾起非法侵入、擾亂治安和盜竊指控。

這僅為2016年在李維斯體育場舉辦的超級盃比賽期間報告事件數量的一半，當時的事件主要包括詐騙 和醉酒鬧事，以及幾架飛機被迫改道離開禁飛區，還有一顆朝鮮衛星出現在李維體育場上空300哩處。

這座占地185萬平方呎的場館的保全工作由聖塔克拉拉警察局負責。自2014年體育場開放以來，聖塔克拉拉警察局一直負責其各項活動的保全工作，並得到了其他機構和保全公司的協助。警員們分散在體育場各處巡邏，無人機 、即時監控中心和監視器也為保全工作提供了支援。

「聖塔克拉拉警察局很榮幸能夠成功策劃並舉辦我們的第二屆超級盃，」聖塔克拉拉警察隊長拉格倫（Eric Lagergren）表示，「這場安全可靠的賽事是我們地方、區域、州和聯邦合作夥伴共同努力的成果，我們共同舉辦了這場全國規模最大的盛事之一。」

這場超級盃比賽中最引人注目的事件是一位裸奔者。他於下午6時30分左右衝入球場，隨後遭到幾名保全人員甚至一名球員的追趕。男子被保全人員制服後，被迅速護送離開球場。據記錄顯示，一名男子和另一名幾乎同時闖入球場的男子因涉嫌非法侵入被捕。