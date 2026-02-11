新閘門防逃票 BART年增千萬收入

BART新閘門每年可增加約1000萬元票務收入，並在設備維修方面節省累計961小時工時。（本報資料照片）

灣區 捷運（BART）近年全面換新的壓克力新式驗票閘門，為這個財務吃緊的公共運輸系統帶來實質回報。根據BART內部簡報資料，新閘門每年可增加約1000萬元票務收入，並在設備維修方面節省累計961小時工時。

這項成效來自BART歷時多年的系統現代化工程，核心目標是遏止長期困擾捷運系統的逃票問題。官員指出，團隊曾測試多種設計方案，包括雙層閘門、「鯊魚鰭」造型，以及類似「鐵處女」（Iron Maiden）的旋轉齒狀結構，但最終選定目前外觀近似酒吧旋轉門、帶有機構風格的直立閘門。

目前，新式閘門已安裝於全系統50個車站。BART總經理鮑爾斯（Bob Powers）表示，這些閘門已成為「新BART的象徵」。在董事會工作坊前提交的圖表顯示，舊金山市中心車站的改善效果最為明顯。過去六個月，內河碼頭站（Embarcadero）維修工時減少110小時；德利市站（Daly City）節省109小時；巴爾博亞公園站（Balboa Park）減少75小時；第16街／米慎站（16th Street Mission）也減少57小時。

BART高層選在此時強調成果，正值該機構面臨嚴峻財務危機。BART目前每年預估赤字高達4億元，並已警告，若選民在11月否決用以紓困的銷售稅提案，捷運系統恐將進入「三階段終結」情境。

依管理層說法，第一階段最快將於明年1月關閉10個車站；7月再關閉5站；若財務狀況未見好轉，兩年內可能啟動第三階段，全面停駛服務。

在各公共運輸單位四處尋找資金、努力提高效率之際，BART內部分析也顯示，新閘門安裝後，部分車站的乘客量出現成長。不過，在向公眾爭取資金支持的同時，BART的「效率敘事」並不容易獲得一致認同。

社群媒體上已有批評聲浪，指責BART在危機之際未能大幅削減管理階層薪資或裁撤人力。對此，BART發言人日前在社群平台X上回應表示：「我們的需求很多，但可用的資金來源有限。」