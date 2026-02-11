我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

新閘門防逃票 BART年增千萬收入

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
BART新閘門每年可增加約1000萬元票務收入，並在設備維修方面節省累計961小時工時。（本報資料照片）
BART新閘門每年可增加約1000萬元票務收入，並在設備維修方面節省累計961小時工時。（本報資料照片）

灣區捷運（BART）近年全面換新的壓克力新式驗票閘門，為這個財務吃緊的公共運輸系統帶來實質回報。根據BART內部簡報資料，新閘門每年可增加約1000萬元票務收入，並在設備維修方面節省累計961小時工時。

這項成效來自BART歷時多年的系統現代化工程，核心目標是遏止長期困擾捷運系統的逃票問題。官員指出，團隊曾測試多種設計方案，包括雙層閘門、「鯊魚鰭」造型，以及類似「鐵處女」（Iron Maiden）的旋轉齒狀結構，但最終選定目前外觀近似酒吧旋轉門、帶有機構風格的直立閘門。

目前，新式閘門已安裝於全系統50個車站。BART總經理鮑爾斯（Bob Powers）表示，這些閘門已成為「新BART的象徵」。在董事會工作坊前提交的圖表顯示，舊金山市中心車站的改善效果最為明顯。過去六個月，內河碼頭站（Embarcadero）維修工時減少110小時；德利市站（Daly City）節省109小時；巴爾博亞公園站（Balboa Park）減少75小時；第16街／米慎站（16th Street Mission）也減少57小時。

BART高層選在此時強調成果，正值該機構面臨嚴峻財務危機。BART目前每年預估赤字高達4億元，並已警告，若選民在11月否決用以紓困的銷售稅提案，捷運系統恐將進入「三階段終結」情境。

依管理層說法，第一階段最快將於明年1月關閉10個車站；7月再關閉5站；若財務狀況未見好轉，兩年內可能啟動第三階段，全面停駛服務。

在各公共運輸單位四處尋找資金、努力提高效率之際，BART內部分析也顯示，新閘門安裝後，部分車站的乘客量出現成長。不過，在向公眾爭取資金支持的同時，BART的「效率敘事」並不容易獲得一致認同。

社群媒體上已有批評聲浪，指責BART在危機之際未能大幅削減管理階層薪資或裁撤人力。對此，BART發言人日前在社群平台X上回應表示：「我們的需求很多，但可用的資金來源有限。」

灣區

上一則

49人懷特遭槍擊 警：涉與饒舌歌手Lil Baby夜店糾紛

下一則

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

延伸閱讀

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛
BART在過去2年來共延誤3.5萬次 等同於停駛了243天

BART在過去2年來共延誤3.5萬次 等同於停駛了243天
BART攜手Uber解決「最後一哩路」　捷運App叫車每趟省5元

BART攜手Uber解決「最後一哩路」　捷運App叫車每趟省5元
舊金山最大購物中心1/26永久關閉 捷運將封連接入口

舊金山最大購物中心1/26永久關閉 捷運將封連接入口
灣區創舉 1月24日BART行駛列車上看喜劇表演

灣區創舉 1月24日BART行駛列車上看喜劇表演

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返