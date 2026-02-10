舊金山教師罷工 公校周二持續停課 羅偉籲盡快達成協議

大批教師、校長與行政人員在市政中心廣場舉行集會。(取自教師工會）

據Mission Local報導，舊金山聯合校區（SFUSD）教師罷工 周一正式展開，成為該市自1979年以來首度發生的教師全面罷教行動。當天清晨起，大批教師、校長與行政人員在各校外設立糾察線，市中心亦規畫於下午1時在市政中心廣場舉行集會。

聯合學區總監史瑞慶（Maria Su）周一下午1時50分發電郵宣布，全市所有公立學校周二將持續停課，並表示將於稍後公布更多資源與後續安排。她稍早指出，校區將每日中午向家長通報隔日是否復課。

教師工會與校區的談判仍在持續。史瑞慶上午於戰爭紀念館召開記者會表示，「我們無法承受讓這樣的狀況繼續下去」，並稱已準備好「不論多晚都願意留下來」，以促成完整協議。工會預計於周一下午提出反提案，對於是否可能接受較低幅度的加薪或部分補助家庭醫療保險 ，校區方面未正面回應。

在市內多所學校外，罷工現場獲得家長與社區支持。田德隆社區小學外，約40名教師與支持者手持「罷工中」標語來回行走，過往車輛頻頻鳴笛聲援。三年級教師費茲傑羅（Deirdre Fitzgerald）表示，罷工主因之一是特殊教育體系長期失序，影響所有學生，「教師薪資跟不上城市生活成本，我們需要一個有效率、能真正運作的系統」。

傑佛遜小學一早即設立糾察線，教師與家長、學生一同參與。特教教師歐瑞利（Steven O’Reilly）直言，校區在談判上「並不認真，持續拖延」。現場亦可見學生與家長加入行列，顯示社區對教師訴求的支持。

米慎高中外，約50名教職員與學生集結，工會主席柯瑞 爾（Cassondra Curiel）及校董亞歷山大（Matt Alexander）到場聲援。亞歷山大表示，教師「為正確的事情挺身而出，這場抗爭既必要也正當」。目前工會與校區僅就「庇護學校政策」達成初步共識，對於工會提出的9%加薪與全額家庭醫療保險等核心訴求仍無結果。市長羅偉（Daniel Lurie）與前聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）均呼籲雙方盡快達成協議。

在日落區，多所中小學教師也走上主要幹道示威，口號聲此起彼落，甚至獲對街施工工人高喊聲援口號回應。羅威爾高中則僅零星學生到校，校內被指定為「人員中心」的校點幾近空無一人，學生形容「整個校園像是關閉了一樣」。