我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

舊金山教師罷工 公校周二持續停課 羅偉籲盡快達成協議

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
大批教師、校長與行政人員在市政中心廣場舉行集會。(取自教師工會）
大批教師、校長與行政人員在市政中心廣場舉行集會。(取自教師工會）

據Mission Local報導，舊金山聯合校區（SFUSD）教師罷工周一正式展開，成為該市自1979年以來首度發生的教師全面罷教行動。當天清晨起，大批教師、校長與行政人員在各校外設立糾察線，市中心亦規畫於下午1時在市政中心廣場舉行集會。

聯合學區總監史瑞慶（Maria Su）周一下午1時50分發電郵宣布，全市所有公立學校周二將持續停課，並表示將於稍後公布更多資源與後續安排。她稍早指出，校區將每日中午向家長通報隔日是否復課。

教師工會與校區的談判仍在持續。史瑞慶上午於戰爭紀念館召開記者會表示，「我們無法承受讓這樣的狀況繼續下去」，並稱已準備好「不論多晚都願意留下來」，以促成完整協議。工會預計於周一下午提出反提案，對於是否可能接受較低幅度的加薪或部分補助家庭醫療保險，校區方面未正面回應。

在市內多所學校外，罷工現場獲得家長與社區支持。田德隆社區小學外，約40名教師與支持者手持「罷工中」標語來回行走，過往車輛頻頻鳴笛聲援。三年級教師費茲傑羅（Deirdre Fitzgerald）表示，罷工主因之一是特殊教育體系長期失序，影響所有學生，「教師薪資跟不上城市生活成本，我們需要一個有效率、能真正運作的系統」。

傑佛遜小學一早即設立糾察線，教師與家長、學生一同參與。特教教師歐瑞利（Steven O’Reilly）直言，校區在談判上「並不認真，持續拖延」。現場亦可見學生與家長加入行列，顯示社區對教師訴求的支持。

米慎高中外，約50名教職員與學生集結，工會主席柯瑞爾（Cassondra Curiel）及校董亞歷山大（Matt Alexander）到場聲援。亞歷山大表示，教師「為正確的事情挺身而出，這場抗爭既必要也正當」。目前工會與校區僅就「庇護學校政策」達成初步共識，對於工會提出的9%加薪與全額家庭醫療保險等核心訴求仍無結果。市長羅偉（Daniel Lurie）與前聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）均呼籲雙方盡快達成協議。

在日落區，多所中小學教師也走上主要幹道示威，口號聲此起彼落，甚至獲對街施工工人高喊聲援口號回應。羅威爾高中則僅零星學生到校，校內被指定為「人員中心」的校點幾近空無一人，學生形容「整個校園像是關閉了一樣」。

罷工 醫療保險 柯瑞

上一則

超級盃帶來5億經濟效益 灣區爭取2031年女足世界盃

延伸閱讀

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課
亞裔基金會攜NFL 表揚球場英雄

亞裔基金會攜NFL 表揚球場英雄
提升舊金山形象 羅偉協商蘋果名人

提升舊金山形象 羅偉協商蘋果名人
羅偉上任屆滿一年 個人資金用於市政成常規作法

羅偉上任屆滿一年 個人資金用於市政成常規作法
打擊街頭飆車與非法車聚 羅偉攜手司嘉怡推新法

打擊街頭飆車與非法車聚 羅偉攜手司嘉怡推新法

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議